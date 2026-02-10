edición general
Ábalos se queda sin la indemnización del Congreso tras su suspensión como diputado

Tal como estaba previsto, la mesa del Congreso de los Diputados ha desestimado la petición del exministro y exdiputado imputado en el caso Koldo, José Luis Ábalos, de cobrar una indemnización tras renunciar a su acta de diputado. Así lo han decidido los servicios jurídicos de la Cámara, que se apoyan en el argumento de que Ábalos se encontraba suspendido de sus derechos y obligaciones cuando renunció al acta. En ese momento, el exministro llevaba dos meses en prisión por el caso Koldo.

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Oh, qué lástima. ¿Y cómo se va a costear a partir de ahora las putas(1) sobrinas?

(1) no, eso no, que él es feminista porque es socialista.
3 K 30
#3 concentrado
#1 Seguro que le quedan algunas chistorras por ahí
0 K 20
#5 VFR *
#1 Se las pagará su compañero de viaje en el Peugeot aun libre :troll:
1 K 21
javibaz #6 javibaz
se apoyan en el argumento de que Ábalos se encontraba suspendido de sus derechos y obligaciones cuando renunció al acta.
Si se va voluntariamente, ¿Por qué hay que indemnizarle?
1 K 24
autonomator #4 autonomator
Roma traditoribus non praemiat
0 K 14
elsnons #2 elsnons
Eso sí que es grave para él y le dolerá .
0 K 10
#7 Febrero2027
Soy feminista porque soy socialista
0 K 7

