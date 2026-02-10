Ábalos se queda sin la indemnización del Congreso tras su suspensión como diputado

Tal como estaba previsto, la mesa del Congreso de los Diputados ha desestimado la petición del exministro y exdiputado imputado en el caso Koldo, José Luis Ábalos, de cobrar una indemnización tras renunciar a su acta de diputado. Así lo han decidido los servicios jurídicos de la Cámara, que se apoyan en el argumento de que Ábalos se encontraba suspendido de sus derechos y obligaciones cuando renunció al acta. En ese momento, el exministro llevaba dos meses en prisión por el caso Koldo.