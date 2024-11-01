edición general
Ábalos pide su puesta en libertad de cara al juicio para evitar el "desgaste" que supondrán los traslados desde prisión

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que le ponga en libertad de...

YeahYa
La verdad es que tiene los huevos gordísimos
BobbyTables
Que es que sus sobrinas no le pueden visitar en prisión!
sorecer
Anormal... Aprende del morenito. 7 años lleva muriendose en casa

www.threads.com/@fonsiloaiza/post/DQjWhisCPEO/hoy-eduardo-zaplana-del-
CharlesBrowson
que se desgaste hasta desaparecer y sabiendo que su hijo tambien esta enmarronado, hez de linea genetica
BlackDog
Que desgaste ni que leches, si te follabas a las veinteañeras de dos en dos con nuestro dinero bribón!
