Algo que noto en el Meneame de los últimos años es que el haber dejado que el grupo de las portadas domine el lugar ha cambiado la conducta general de los usuarios, a peor.

Dado que sus portadas son simples machaque a Ayuso y similares, ahora las portadas en general van en esa línea. Trump es idiota, Ayuso es idiota, Netanyahu es idiota,.. contenidos burbujisticos de poca calidad y para sesgo de confirmación. Los comentarios son entonces igual de poco profundos. Ayuso es una asesina!! Trump es un tirano!!! Israel es peor que los nazis!! Cosas que no son falsas pero se, pero que no aportan nada y que es bien sabido por todos.

Por repetición, el lugar ha quedado como cuando se sube una de esas noticias de maltrato animal donde todos se suman al unísono a desear la muerte, que le corten los huevos al tipo o que lo quemen vivo. Comentarios de bilis desde las entrañas sin ningún recorrido.

Creo que el nivel ha caído. No sé si intencionalmente permitido. No sé si gusta en la dirección que esto sea una cámara de eco tan cutre. Porque se puede ser una cámara de eco de mayor calidad, sin caer en la redundancia y reiteración continua de consignas planas.

Los usuarios se han habituado a esta dinámica sin darse cuenta del todo y están funcionando de la misma manera. Obvio unos más que otros y siempre con la agradable participación de los trolls de derechas que la moderación tolera con gusto para ser machacados, generar interacciones compulsivas por irritación y por ende, comentarios en la misma idiota linea que el interlocutor.

Que sí, que si no me gusta Meneame me vaya a Cuba. No creo que sea buen momento para ir a Cuba.