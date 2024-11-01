edición general
A los 92 y 94 años celebran su 70 aniversario de boda comprándose un Porsche Macan eléctrico

Este matrimonio demuestra que no hay edad para adaptarse a las nuevas tecnologías.

pitercio #1 pitercio *
Ahí, to wapo, neng! Les podían haber regalado una gorra de visera para ponérsela hacia atrás.
