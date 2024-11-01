8F: ranking de aciertos (y errores) de las encuestadoras

Las elecciones aragonesas del 8F nos han dejado de nuevo un ranking de empresas demoscópicas con aciertos muy desiguales: Sociométrica, nuestro ElectoPanel y Sigma Dos se sitúan en la parte alta de la tabla, mientras que NC Report y SyM Consulting aparecen como las casas con mayor desviación global en esta cita autonómica.
Si tanto se desvía el CIS, que es un organismo gubernamental, en qué más no la van a cagar en nuestro gobierno...
Y pensar que esto lo pagamos con nuestros impuestos... Vaya ejemplo de profesionalidad que nos están ofreciendo nuestros dirigentes....
#_6 Eh? Pero si todas las encuestadoras lo hacen sobre el mismo rango de población y el CIS es de los que mas fallan, de qué hablas?
Que raro que #_6 use el bloqueo, a algunos no les gusta que les repliquen.