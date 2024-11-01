edición general
8F: ranking de aciertos (y errores) de las encuestadoras

Las elecciones aragonesas del 8F nos han dejado de nuevo un ranking de empresas demoscópicas con aciertos muy desiguales: Sociométrica, nuestro ElectoPanel y Sigma Dos se sitúan en la parte alta de la tabla, mientras que NC Report y SyM Consulting aparecen como las casas con mayor desviación global en esta cita autonómica.

8 comentarios
#1 Empakus
Joder, el CIS en empate técnico con el subcampeón en la desviación por intención de voto...
Si tanto se desvía el CIS, que es un organismo gubernamental, en qué más no la van a cagar en nuestro gobierno...
Y pensar que esto lo pagamos con nuestros impuestos... Vaya ejemplo de profesionalidad que nos están ofreciendo nuestros dirigentes....
#2 NeuronaSur
#1 Dimitri Tezanos?
#3 Pitchford
#1 Y con mucho más presupuesto y número de encuestas que la mayoría, si no todas, las otras encuestas. Vergonzoso.
desastrecolosal #5 desastrecolosal
El CIS te lo afina, el FGE te lo afina, RTVE te lo afina....
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#7 Revisate la vista, hay encuestas de una semana antes y encuestas de Noviembre y Diciembre cuando no había empezado la campaña electoral. Las más precisas son las más recientes, algo obvio.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
De cuando es la encuesta de CIS? Lo único que se puede extraer del listado es que a mayor antigüedad mayor error. Cuanto más actual es la encuesta más precisa.
manzitor #6 manzitor
#4 Y que con muestras más pequeñas (Aragón es pequeña en estas magnitudes), los márgenes de error son mayores.
desastrecolosal #7 desastrecolosal *
#4 Pero si la fecha de la encuesta es practicamente la misma para todos, de qué hablas?
#_6 Eh? Pero si todas las encuestadoras lo hacen sobre el mismo rango de población y el CIS es de los que mas fallan, de qué hablas?

Que raro que #_6 use el bloqueo, a algunos no les gusta que les repliquen.
