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El 85% de los diputados del Congreso son dueños de alguna vivienda y el 20% tienen tres o más

María de las Mercedes Cantalapiedra (PP) y María Mercè Perea (PSOE) encabezan la lista con 19 y 13 viviendas, respectivamente. Por contra, hay 52 parlamentarios que declaran no tener ningún piso.

| etiquetas: diputados , propietarios , viviendas
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6 comentarios
2 1 1 K 24 Vivienda
#1 Suleiman
Tener uno, o hasta dos puede ser normal, 13 o 19 ......
1 K 23
Feindesland #3 Feindesland
#1 Conozco a uno que tiene 15 casas y, entre todas, no valen 300.000 €. Pero no va a ser este el caso...
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#5 Suleiman
#3 Si tiene 15 casas y vale eso, es más un marrón que otra cosa ...
0 K 13
Feindesland #2 Feindesland
Espera, que mañana van a votar algo a favor de los inquilinos....

xD
0 K 19
salteado3 #6 salteado3
"hay 52 parlamentarios que declaran no tener ningún piso"

A lo mejor tienen 3 chalets cada uno.
0 K 13
#4 Onaj
Sería interesante saber si la pareja de los que no tienen pisos comprados tienen pisos y cuántos.

Alguno dirá que no tiene pero su marido/mujer tendrá doce.
0 K 11

menéame