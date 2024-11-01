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El 85% de los diputados del Congreso son dueños de alguna vivienda y el 20% tienen tres o más
María de las Mercedes Cantalapiedra (PP) y María Mercè Perea (PSOE) encabezan la lista con 19 y 13 viviendas, respectivamente. Por contra, hay 52 parlamentarios que declaran no tener ningún piso.
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#1
Suleiman
Tener uno, o hasta dos puede ser normal, 13 o 19 ......
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#3
Feindesland
#1
Conozco a uno que tiene 15 casas y, entre todas, no valen 300.000 €. Pero no va a ser este el caso...
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#5
Suleiman
#3
Si tiene 15 casas y vale eso, es más un marrón que otra cosa ...
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#2
Feindesland
Espera, que mañana van a votar algo a favor de los inquilinos....
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#6
salteado3
"hay 52 parlamentarios que declaran no tener ningún piso"
A lo mejor tienen 3 chalets cada uno.
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#4
Onaj
Sería interesante saber si la pareja de los que no tienen pisos comprados tienen pisos y cuántos.
Alguno dirá que no tiene pero su marido/mujer tendrá doce.
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A lo mejor tienen 3 chalets cada uno.
Alguno dirá que no tiene pero su marido/mujer tendrá doce.