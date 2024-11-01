edición general
8 películas inolvidables de Brigitte Bardot

Entre 1952 y 1973, rodó más de 45 películas. Algunas de ellas, pasaron a la historia, en gran parte por el magnetismo de la actriz. Estas fueron algunas de las más relevantes: -'Le trou normand' (1952) -'Y Dios creó a la mujer' (1956) -'El amor es mi oficio' (1958) '¿Quiere usted bailar conmigo?' (1959) -'La verdad' (1960) -'El desprecio' (1963) -'Viva María!' (1965) -'Don Juan 73' (1973)

#1 HangTheRich
Inolvidable es que era una nazi
cocolisto #3 cocolisto
#1 Estoy de acuerdo pero los directores de cine no lo eran y supieron sacar de ella lo mejor.
Feindesland #6 Feindesland
#1 Nació en el 34.

¿Me he perdido algo?

#3
cocolisto #8 cocolisto
#6 Así es, nació en el 34::

es.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Bardot
#10 HangTheRich
#3 lo mejor era enseñar cadera y de actuar lo justito por que peliculas muy buenas no tiene.
Huginn #4 Huginn
#1 Churras con merinas.
Pontecorvo #5 Pontecorvo
#1 Hoy por hoy para la progresía es difícil no serlo.
#11 HangTheRich
#5 condenada 5 veces por incitar al odio. Putos progres a todo le llaman nazi
Pontecorvo #12 Pontecorvo
#11 Condenar a una persona por alertar del peligro que supone el islam es absurdo. ¿O es que también condenarías a alguien que dijera lo mismo del catolicismo?
Veelicus #9 Veelicus
#1 En que te basas para decir eso?
Postmeteo #13 Postmeteo
#1 Papa, me duele la rodilla.
¿Cuál hijo mio: la izquierda o la extrema derecha?
Ser de derechas no te hace automáticamente nazi, maniqueo
#16 HangTheRich
#13 dijo que marine le pen era la juana de arco del siglo xxi y la apoyo en dos elecciones.
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
No era buena actriz para nada y sus películas tampoco eran de las mejores, algunas solo por enseñar su carne, se retiro pronto y le dio por hacer payasadas
cocolisto #2 cocolisto
En el cuerpo de la noticia describen bastante bien las sinopsis de éstas películas.
Milmariposas #7 Milmariposas
Buena actriz no era, eso es seguro. Jeanne Moreau le daba sopas con honda. Era joven, mona y para eso se usó, para atraer hombres a los cines, para servir de modelo a las jóvenes. Pero bueno. Ah, y tampoco me ha gustado nunca Catherine Deneuve.
#15 joseac
De su hijo dijo “Habría preferido parir un cachorro”....>:-( >:-( ....
