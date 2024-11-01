8 películas inolvidables de Brigitte Bardot

Entre 1952 y 1973, rodó más de 45 películas. Algunas de ellas, pasaron a la historia, en gran parte por el magnetismo de la actriz. Estas fueron algunas de las más relevantes: -'Le trou normand' (1952) -'Y Dios creó a la mujer' (1956) -'El amor es mi oficio' (1958) '¿Quiere usted bailar conmigo?' (1959) -'La verdad' (1960) -'El desprecio' (1963) -'Viva María!' (1965) -'Don Juan 73' (1973)