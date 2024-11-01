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8 linces ibéricos llegan a una nueva comunidad de España y confirman el éxito de su recuperación
La creación de diferentes núcleos forma parte de la estrategia que comenzó hace 25 años y que ya dejó atrás el estado "crítico". Anticipan los planes para los próximos años.
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:
lince
,
extinción
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#1
colorincolorado
En mi infancia se hablaba del lince ibérico como una especie que iba a desaparecer. Gracias a todos los que han colaborado para que eso no suceda. Devuelve la fe y la esperanza.
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#2
Leclercia_adecarboxylata
ARRIBA EL LINCE!!!!
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#3
eltxoa
cuáles son las razones de que los linces tengan dificultades se supervivencia y que el gato (el que está libre en el medio) sea un felino tan exitoso?
respuesta IA:
Buena pregunta. Aunque la página que compartes no entra en detalles sobre las causas, puedo responderte con lo que se sabe sobre este tema:
###
Dificultades del lince ibérico
- **Especialización extrema**: Depende casi exclusivamente del conejo de monte (~80-90% de su dieta). Cuando las poblaciones de conejo colapsan (por…
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Buena pregunta. Aunque la página que compartes no entra en detalles sobre las causas, puedo responderte con lo que se sabe sobre este tema:
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- **Especialización extrema**: Depende casi exclusivamente del conejo de monte (~80-90% de su dieta). Cuando las poblaciones de conejo colapsan (por… » ver todo el comentario