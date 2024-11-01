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8 linces ibéricos llegan a una nueva comunidad de España y confirman el éxito de su recuperación

La creación de diferentes núcleos forma parte de la estrategia que comenzó hace 25 años y que ya dejó atrás el estado "crítico". Anticipan los planes para los próximos años.

| etiquetas: lince , extinción
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3 comentarios
11 0 0 K 131 actualidad
#1 colorincolorado
En mi infancia se hablaba del lince ibérico como una especie que iba a desaparecer. Gracias a todos los que han colaborado para que eso no suceda. Devuelve la fe y la esperanza.
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#2 Leclercia_adecarboxylata
ARRIBA EL LINCE!!!!
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eltxoa #3 eltxoa
cuáles son las razones de que los linces tengan dificultades se supervivencia y que el gato (el que está libre en el medio) sea un felino tan exitoso?

respuesta IA:

Buena pregunta. Aunque la página que compartes no entra en detalles sobre las causas, puedo responderte con lo que se sabe sobre este tema:

### Dificultades del lince ibérico

- **Especialización extrema**: Depende casi exclusivamente del conejo de monte (~80-90% de su dieta). Cuando las poblaciones de conejo colapsan (por…   » ver todo el comentario
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menéame