El 78 % de los españoles, a favor de prohibir los móviles en las escuelas
El 78 % de los españoles y 69 % de los europeos están a favor de la prohibir los teléfonos móviles en las aulas, según un eurobarómetro
actualidad
19 comentarios
relacionadas
#1
tul
Ahora que les pregunten lo prohibirlo en su trabajo
3
K
42
#8
Benzo
*
#1
Pero prohibimos también los móviles de empresa, no?
1
K
22
#9
tul
#8
para eso con dejar la empresa sobra
0
K
15
#14
Aenedeerre
#8
spoiler, los móviles en los trabajos muchas veces son herramientas de trabajo.
0
K
6
#18
KLKManin
#14
los personales no lo son
0
K
7
#15
Suleiman
#1
Donde hay que firmar?
0
K
13
#4
jdmf
También habrá que prohibir las redes sociales a menores de 16 años!!
2
K
31
#7
maxella
#4
En España lo están para menores de 14 años. Igualmente las tienen con 12-14 años. Los grupos de WhatsApp que organiza el propio alumnado, sin gestión de adultos, terminan siendo un foro de insultos y acoso en muchas ocasiones.
A la mañana siguiente, el alumnado va a quejarse al profesorado de que lo insultan o acosan a través de las redes.
1
K
17
#10
silzul
#7
Ese es el problema... que a quien tienes que quejarte no es al profesorado o a la dirección del instituto. Que oye esta bien... como mediadores y posible solucionadores del problema que surgen en el aula y que luego se desarrolla fuera del instituto. Pero, a quien debe de ir a quejarse es a sus padres y luego a la policía según al gravedad del asunto.
0
K
7
#19
Antipalancas21
#17
La solución verdadera es que los depositen en un casillero de la clase al entrar
0
K
20
#3
Antipalancas21
Seria bueno que los prohibieran durante las clases.
0
K
20
#17
EsanZerbait
#3
no creo que haya un sólo centro donde no se penalice al alumno que utiliza el teléfono en el aula
0
K
11
#16
nemesisreptante
Aquí desde el porcentaje contrario, no sólo no lo prohibiría, pondría una asignatura específica para que aprendan a usarlo correctamente.
1
K
17
#6
ChatGPT
*
Edit, Mierda de sistema de ignores
0
K
11
#2
Jaime131
El otro 22% son los que usan el móvil en las escuelas.
0
K
10
#13
EsanZerbait
#2
como profesor con dos décadas de experiencia, ya te digo que el uso en el aula sin permiso es testimonial y se penaliza.
El verdadero problema de los móviles son las redes sociales, y esas se usan mayoritariamente fuera del aula.
0
K
11
#12
salchipapa77
Ya están prohibidos. Al menos en Cantabria.
0
K
7
#5
maxella
En Canarias los alumnos tienen prohibido el uso en los centros a no ser que sea con carácter educativo. Fuera de eso el móvil tiene que estar en la mochila. Spoiler, no lo está.
0
K
6
#11
Quel
De poco sirve prohibir el móvil si después tienes un portátil en la mesa con Internet.
0
K
6
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
