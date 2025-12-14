edición general
El 78 % de los españoles, a favor de prohibir los móviles en las escuelas

El 78 % de los españoles y 69 % de los europeos están a favor de la prohibir los teléfonos móviles en las aulas, según un eurobarómetro

tul #1 tul
Ahora que les pregunten lo prohibirlo en su trabajo xD
Benzo #8 Benzo *
#1 Pero prohibimos también los móviles de empresa, no? :-P
tul #9 tul
#8 para eso con dejar la empresa sobra xD
Aenedeerre #14 Aenedeerre
#8 spoiler, los móviles en los trabajos muchas veces son herramientas de trabajo.
KLKManin #18 KLKManin
#14 los personales no lo son
#15 Suleiman
#1 Donde hay que firmar?
jdmf #4 jdmf
También habrá que prohibir las redes sociales a menores de 16 años!!
#7 maxella
#4 En España lo están para menores de 14 años. Igualmente las tienen con 12-14 años. Los grupos de WhatsApp que organiza el propio alumnado, sin gestión de adultos, terminan siendo un foro de insultos y acoso en muchas ocasiones.
A la mañana siguiente, el alumnado va a quejarse al profesorado de que lo insultan o acosan a través de las redes.
#10 silzul
#7 Ese es el problema... que a quien tienes que quejarte no es al profesorado o a la dirección del instituto. Que oye esta bien... como mediadores y posible solucionadores del problema que surgen en el aula y que luego se desarrolla fuera del instituto. Pero, a quien debe de ir a quejarse es a sus padres y luego a la policía según al gravedad del asunto.
Antipalancas21 #19 Antipalancas21
#17 La solución verdadera es que los depositen en un casillero de la clase al entrar
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Seria bueno que los prohibieran durante las clases.
EsanZerbait #17 EsanZerbait
#3 no creo que haya un sólo centro donde no se penalice al alumno que utiliza el teléfono en el aula
nemesisreptante #16 nemesisreptante
Aquí desde el porcentaje contrario, no sólo no lo prohibiría, pondría una asignatura específica para que aprendan a usarlo correctamente.
ChatGPT #6 ChatGPT *
Edit, Mierda de sistema de ignores
Jaime131 #2 Jaime131
El otro 22% son los que usan el móvil en las escuelas.
EsanZerbait #13 EsanZerbait
#2 como profesor con dos décadas de experiencia, ya te digo que el uso en el aula sin permiso es testimonial y se penaliza.
El verdadero problema de los móviles son las redes sociales, y esas se usan mayoritariamente fuera del aula.
salchipapa77 #12 salchipapa77
Ya están prohibidos. Al menos en Cantabria.
#5 maxella
En Canarias los alumnos tienen prohibido el uso en los centros a no ser que sea con carácter educativo. Fuera de eso el móvil tiene que estar en la mochila. Spoiler, no lo está.
Quel #11 Quel
De poco sirve prohibir el móvil si después tienes un portátil en la mesa con Internet.
