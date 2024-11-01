edición general
70 años del Decreto-Ley abolicionista de Francisco Franco

El 10 de marzo de 2026 se cumplirán 70 años del Decreto-Ley abolicionista de Francisco Franco. En él se declaraba ilícita la prostituicón, ejercida de manera voluntaria o no, y se atribuía al Patronato de la Protección de la Mujer la misión de su reeducación y custodia. Y para poner fin a dicho legado del Generalísimo, fue el propio PSOE de Felipe González quien aprobó en 1995 la descriminalización de la Tercería Locativa (alquiler de espacios donde pueden darse encuentros sexuales retribuidos) con la siguiente fundamentación.

Milmariposas
Cada vez que leo o escucho lo del "generalísimo", inmediatamente mi cerebro cambia el palabro a "DICTADOR". No puedo evitarlo.
1
Chinchorro
Después resulta que los mayores compradores de cuerpos de mujeres suelen ser los más afines al dictador que prohibió su consumo y te das cuenta del nivel.
1
#4 diablos_maiq
y así, con una simple prohibición, fue como se acabó con la prostitución xD

Supongo que luego fue la permisividad postfranquista la que la hizo volver xD
0
Andreham
Es curioso porque son los más puteros con diferencia.
0
BlackDog
soy feminista porque soy socialista
0

