El 10 de marzo de 2026 se cumplirán 70 años del Decreto-Ley abolicionista de Francisco Franco. En él se declaraba ilícita la prostituicón, ejercida de manera voluntaria o no, y se atribuía al Patronato de la Protección de la Mujer la misión de su reeducación y custodia. Y para poner fin a dicho legado del Generalísimo, fue el propio PSOE de Felipe González quien aprobó en 1995 la descriminalización de la Tercería Locativa (alquiler de espacios donde pueden darse encuentros sexuales retribuidos) con la siguiente fundamentación.