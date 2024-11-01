El 70% de los agricultores estadounidenses no pueden pagar fertilizantes, y está empeorando (ING)

Una encuesta nacional a más de 5.700 agricultores de EEUU realizada por la American Farm Bureau Federation entre el 3 y el 11 de abril revela que el 70 % no puede comprar todo el fertilizante necesario en 2026, cifra que llega al 78 % en el sur. Tras varios años de pérdidas, altos costos de producción, deuda récord y alzas de precios agravadas por conflictos y retrasos logísticos, muchos productores reducen dosis, cambian cultivos o asumen pérdidas, lo que aumenta el riesgo de menores rendimientos y problemas para la seguridad alimentaria.