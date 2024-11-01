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El 70% de los agricultores estadounidenses no pueden pagar fertilizantes, y está empeorando (ING)

El 70% de los agricultores estadounidenses no pueden pagar fertilizantes, y está empeorando (ING)

Una encuesta nacional a más de 5.700 agricultores de EEUU realizada por la American Farm Bureau Federation entre el 3 y el 11 de abril revela que el 70 % no puede comprar todo el fertilizante necesario en 2026, cifra que llega al 78 % en el sur. Tras varios años de pérdidas, altos costos de producción, deuda récord y alzas de precios agravadas por conflictos y retrasos logísticos, muchos productores reducen dosis, cambian cultivos o asumen pérdidas, lo que aumenta el riesgo de menores rendimientos y problemas para la seguridad alimentaria.

| etiquetas: agricultor , eeuu , pagar , fertilizante , crisis
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8 comentarios
12 2 0 K 122 actualidad
ochoceros #8 ochoceros
Esos agricultores que tanto dependen de cultivos OGM con semillas de pago patentadas que necesitan herbicidas caros, chungos y cancerígenos como el Roundup de Monsanto (ahora Bayer), así como abusar de determinados fertilizantes para sacar los cultivos adelante por plantar cosas que no crecerían naturalmente en esos suelos.

Al final están envenenando ellos mismos su propio país casi tanto como con el fracking, y además se les ha juntado la crisis de curritos inmigrantes de bajo coste por la…   » ver todo el comentario
8 K 116
pitercio #7 pitercio
Los que no puedan pagar, malvenderán sus tierras a los que sí, que son muy poderosos, los más poderosos del mundo dice Trump y producirán a unos precios que pagarán también los que puedan. El resultado es que todo será muy caro y además no habrá para todos.
Trump y sus socios tienen razón en que pueden alargar este cataclismo hasta que más cerca del kaos global. No está gobernando para un imperio genocida, que lo es, sino para una élite salvaje.
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#4 Pues que coman mierda, ah no, que no pueden pagarla xD
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Io76 #4 Io76
#3 Que recojan ahora lo que han sembrado.
Pd. Con eso no van a comer.
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jm22381 #1 jm22381
Incluso si el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz se reanudara de inmediato, dijo, todavía tomaría 30 días para que el producto llegue a los Estados Unidos. Algunos agricultores ya han pasado la ventana crítica para aplicaciones de fertilizantes pre-planta.
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#2 Albarkas
Y como siempre la culpa será de los demás...
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#6 XXguiriXX
La crisis que se avecina será bestial. Seguramente el Mossad o la CIA ya están preparando otro 11S.
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menéame