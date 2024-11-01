El 70% de los agricultores estadounidenses no pueden pagar fertilizantes, y está empeorando (ING)

Una encuesta nacional a más de 5.700 agricultores de EEUU realizada por la American Farm Bureau Federation entre el 3 y el 11 de abril revela que el 70 % no puede comprar todo el fertilizante necesario en 2026, cifra que llega al 78 % en el sur. Tras varios años de pérdidas, altos costos de producción, deuda récord y alzas de precios agravadas por conflictos y retrasos logísticos, muchos productores reducen dosis, cambian cultivos o asumen pérdidas, lo que aumenta el riesgo de menores rendimientos y problemas para la seguridad alimentaria.
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Al final están envenenando ellos mismos su propio país casi tanto como con el fracking, y además se les ha juntado la crisis de curritos inmigrantes de bajo coste por la… » ver todo el comentario
Trump y sus socios tienen razón en que pueden alargar este cataclismo hasta que más cerca del kaos global. No está gobernando para un imperio genocida, que lo es, sino para una élite salvaje.
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Pd. Con eso no van a comer.