Las 50 mejores series del siglo XXI (y dónde verlas)

Las 50 mejores series del siglo XXI (y dónde verlas)

El mundo de las series parece tener una infinita variedad de opciones. Pero esta lista de las 50 mejores y dónde verlas, es una delicia para fanáticos.

mejores series , siglo xxi
mono #1 mono
Sé que no es la mejor, y que tuvo que terminar antes, pero creo que falta Cobra Kai, por el impacto que tuvo
#2 eqas
Faltan "Damages" y muchas otras.
DeepBlue #3 DeepBlue
Como en toda selección, para cada uno deberían estar unas cuantas en lugar de otras. En mi caso, así de primeras echo de menos:
- Battlestar Galactica
- Black mirror
- Dexter
- algún anime (GIT SAC, Death Note, ...)
- algunas series de otros países (p.e. Gomorra)
