50 años de 'Alguien voló sobre el nido del cuco', la película que arrasó en los Oscar y desafío a Hollywood desde un manicomio real

Los productores del filme, Michael Douglas y Saul Zaentz, levantaron un proyecto cinematográfico que se enfrentó a infinidad de dificultades durante el rodaje.

plutanasio #3 plutanasio
Un peliculón. Aunque hay que aclarar que le escuché a Garci en un programa suyo hace unos cuantos años que ese era un manicomio de lujo en EE. UU., los manicomios para los pobres no tenían nada que ver.
robustiano #1 robustiano
Cuánto se echan de menos las terapias electrocompulsivas... :troll:
Pacofrutos #5 Pacofrutos *
#1 "perfectamente Billy me encuentro perfectamente bien me han dado una descarga de 10,000 V y ahora me encuentro lleno de energía la próxima mujer con la que me acueste se iluminará como una máquina tragaperras y empezará a soltar dólares".

"El jefe habla".
youtu.be/On5YXjkIY8A?si=fwDZBq_PXe38rTox  media
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
esta película es el ejemplo más claro de cómo la psiquiatría puso a funcionar todos sus tentáculos para encumbrar la peli y así hacer crecer el estigma social y los prejuicios sobre la enfermedad mental
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Qué mala la enfermera Ratched. ¡Qué mala!
#6 Martillo_de_Herejes
#4 Enfermera Ratshit, como la llamó una vez
FrayM #7 FrayM
Peliculón perjudicado por un doblaje penoso, vergonzoso, chupanmesa.*

*En inglés, lamentable.
