50 años de 'Alguien voló sobre el nido del cuco', la película que arrasó en los Oscar y desafío a Hollywood desde un manicomio real
Los productores del filme, Michael Douglas y Saul Zaentz, levantaron un proyecto cinematográfico que se enfrentó a infinidad de dificultades durante el rodaje.
#3
plutanasio
Un peliculón. Aunque hay que aclarar que le escuché a Garci en un programa suyo hace unos cuantos años que ese era un manicomio de lujo en EE. UU., los manicomios para los pobres no tenían nada que ver.
1
K
22
#1
robustiano
Cuánto se echan de menos las terapias electrocompulsivas...
0
K
18
#5
Pacofrutos
*
#1
"perfectamente Billy me encuentro perfectamente bien me han dado una descarga de 10,000 V y ahora me encuentro lleno de energía la próxima mujer con la que me acueste se iluminará como una máquina tragaperras y empezará a soltar dólares".
"El jefe habla".
youtu.be/On5YXjkIY8A?si=fwDZBq_PXe38rTox
2
K
41
#2
YSiguesLeyendo
*
esta película es el ejemplo más claro de cómo la psiquiatría puso a funcionar todos sus tentáculos para encumbrar la peli y así hacer crecer el estigma social y los prejuicios sobre la enfermedad mental
0
K
12
#4
MoñecoTeDrapo
Qué mala la enfermera Ratched. ¡Qué mala!
0
K
11
#6
Martillo_de_Herejes
#4
Enfermera Ratshit, como la llamó una vez
0
K
7
#7
FrayM
Peliculón perjudicado por un doblaje penoso, vergonzoso, chupanmesa.*
*En inglés, lamentable.
0
K
10
