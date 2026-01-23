Los 5.700 muertos invisibles de la Guerra Civil  

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] La carta de un lector, recibida en La Vanguardia el pasado noviembre, hablaba de unas víctimas de la Guerra Civil que no murieron en el frente ni bajo las bombas, sino encerradas y olvidadas tras los muros de los manicomios. “El 99% de la población sigue sin conocer la mayor fosa común fruto de la Guerra Civil: los más de tres mil fallecidos en los hospitales psiquiátricos de Sant Boi de Llobregat”, escribía Antonio Blanco...