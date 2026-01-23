Los 5.700 muertos invisibles de la Guerra Civil  

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] La carta de un lector, recibida en La Vanguardia el pasado noviembre, hablaba de unas víctimas de la Guerra Civil que no murieron en el frente ni bajo las bombas, sino encerradas y olvidadas tras los muros de los manicomios. “El 99% de la población sigue sin conocer la mayor fosa común fruto de la Guerra Civil: los más de tres mil fallecidos en los hospitales psiquiátricos de Sant Boi de Llobregat”, escribía Antonio Blanco...
| etiquetas: historia , catalunya , guerra civil , hambre , hambruna , psiquiatricos
Se debió a que la principales zonas agrícolas estaban en el bando contrario, agravado por que las autoridades se organizaron fatal (una característica de la zona republicana que es una de las causas de la derrota).
Comparativamente la postguerra fue miserable, pero no llegó a los extremos de hambre del periodo de guerra.
Mi abuela tenía claro que en ambos casos (guerra/postguerra) los mandamases nunca pasaron hambre, fueran del bando que fuera.
La posguerra fue cualitativamente mucho más inicua que la guerra porque no había bando opuesto sino un pueblo derrotado, fue más cruda y mucho más larga que la guerra y la perpetró al fascismo contra los ciudadanos de su propio país, al que acababan de sumir en la miseria en su propio y exclusivo provecho.