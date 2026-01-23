edición general
Los 5.700 muertos invisibles de la Guerra Civil

Los 5.700 muertos invisibles de la Guerra Civil  

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] La carta de un lector, recibida en La Vanguardia el pasado noviembre, hablaba de unas víctimas de la Guerra Civil que no murieron en el frente ni bajo las bombas, sino encerradas y olvidadas tras los muros de los manicomios. “El 99% de la población sigue sin conocer la mayor fosa común fruto de la Guerra Civil: los más de tres mil fallecidos en los hospitales psiquiátricos de Sant Boi de Llobregat”, escribía Antonio Blanco...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Entre aquellos muertos estaba su abuelo Ruperto, recluido en el psiquiátrico desde 1926 tras ser trasladado desde su Soria natal. “El fin de semana pasado paseé por el cementerio de Sant Boi, porque solo sé que está enterrado allí”, decía Antonio en su carta. Durante décadas, las muertes ocurridas en los psiquiátricos catalanes durante la guerra han quedado fuera del relato histórico. Se sabía que hubo hambre, colapso sanitario y desorganización, pero nadie había cuantificado hasta ahora el alcance de la tragedia.
cocolisto #2 cocolisto
Otro horror poco conocido.Por cierto,a ver si alguna vez dejan de llamar guerra civil a lo que fue un levantamiento militar fascista.
Kyoko #3 Kyoko *
En mi familia se hablaba muchísimo del hambre atroz que se pasó durante la guerra (era un pequeña ciudad industrial en la zona republicana).
Se debió a que la principales zonas agrícolas estaban en el bando contrario, agravado por que las autoridades se organizaron fatal (una característica de la zona republicana que es una de las causas de la derrota).
Comparativamente la postguerra fue miserable, pero no llegó a los extremos de hambre del periodo de guerra.
Mi abuela tenía claro que en ambos casos (guerra/postguerra) los mandamases nunca pasaron hambre, fueran del bando que fuera.
powernergia #4 powernergia
#3 Lo que me contaba mi suegro, que fue de la "quinta del chupete" y que estuvo en ambos bandos (primero voluntario con los golpistas, mas en busca de aventura que otra cosa porque al menos después ha sido bastante "rojo"), y luego le apresaron los republicanos, es que con los nacionales los soldados comían mierda y los oficiales comían mucho mejor, pero de prisionero con los republicanos todos comían mierda y se llevaba menos ostias.
estemenda #5 estemenda *
#3 Tu equidistancia apesta.
La posguerra fue cualitativamente mucho más inicua que la guerra porque no había bando opuesto sino un pueblo derrotado, fue más cruda y mucho más larga que la guerra y la perpetró al fascismo contra los ciudadanos de su propio país, al que acababan de sumir en la miseria en su propio y exclusivo provecho.
