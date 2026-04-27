470 médicos para atender todas las bajas de España: “Estamos viendo pacientes a los 700 días de incapacidad”

La plantilla sigue igual que en 2013 y ya entonces se consideraba que faltaban 200 profesionales, pero la actividad no ha parado de crecer. Las bajas laborales han crecido un 67% entre 2017 y 2024, y en 2025 volvieron a marcar un récord de 53,7 por cada 1.000 asalariados. Los médicos inspectores continúan haciendo sus tareas y, desde 2023, han visto sus competencias ampliadas, sin el adecuado reconocimiento. Por ello, el sindicato Simediss ha convocado una huelga indefinida entre los médicos inspectores, con una jornada de paros.
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Yo no dudo que falten médicos inspectores lo que dudo es su trabajo, conozco muchos casos de gente dada de alta sin ni siquiera examinar al paciente, sin revisar los informes de los médicos que sí hacen su trabajo y mandar a gente a trabajar en condiciones imposibles.
Empatía poca con este colectivo de presuntos profesionales que trabajan como mercenarios.
Lo que no quiere la derecha es que los rojos copen la medicina pública y sean carnaza de la privada.
De todas formas, para desgracia del sector sanitario, a nivel autonómico la gente vota por mayoría el desmantelamiento de los sectores públicos. Incluso los propios médicos y profesores votan masivamente a la derecha.