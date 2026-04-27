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470 médicos para atender todas las bajas de España: “Estamos viendo pacientes a los 700 días de incapacidad”

470 médicos para atender todas las bajas de España: “Estamos viendo pacientes a los 700 días de incapacidad”

La plantilla sigue igual que en 2013 y ya entonces se consideraba que faltaban 200 profesionales, pero la actividad no ha parado de crecer. Las bajas laborales han crecido un 67% entre 2017 y 2024, y en 2025 volvieron a marcar un récord de 53,7 por cada 1.000 asalariados. Los médicos inspectores continúan haciendo sus tareas y, desde 2023, han visto sus competencias ampliadas, sin el adecuado reconocimiento. Por ello, el sindicato Simediss ha convocado una huelga indefinida entre los médicos inspectores, con una jornada de paros.

| etiquetas: salud , médicos , seguridad social
9 2 0 K 117 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 117 actualidad
#4 z1018
Lo que hace falta es más vergüenza, ética y profesionalidad.

Yo no dudo que falten médicos inspectores lo que dudo es su trabajo, conozco muchos casos de gente dada de alta sin ni siquiera examinar al paciente, sin revisar los informes de los médicos que sí hacen su trabajo y mandar a gente a trabajar en condiciones imposibles.

Empatía poca con este colectivo de presuntos profesionales que trabajan como mercenarios.
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arturios #5 arturios
#4 A una amiga le dieron el alta sin mirar, y le dijeron que a trabajar, cosa a la que respondió ella con un "y una mierda, para tres meses de vida que me quedan va a ir a trabajar vuestra puta madre", a lo que se dignaron en leer el informe y ver que no le quedaba ni medio telediario en este mundo, aun la echo de menos, era una persona muy alegre.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Pues habrá que traer más médicos sudamericanos, mientras se abren cinco o seis Facultades de Medicina nuevas en universidades privadas.
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#1 Pitchford
Lo de la falta de médicos desde hace siglos y las huelgas para arreglar la situación ya es tradición. Supongo que la solución será ampliar la plantilla, si encuentran médicos, claro.
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Ovlak #6 Ovlak *
No, no son para atender todas las bajas de España. De hecho, por su duración y características, la inmensa mayoría de bajas las gestionan los facultativos de los servicios de salud de cada comunidad autónoma o de las mutuas sin que lleguen nunca a la inspección de la seguridad social.
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#3 jaramero
Es lo que pasa por convertir la sanidad en una competencia autonómica. Hacen falta más médicos y mejores salarios.

Lo que no quiere la derecha es que los rojos copen la medicina pública y sean carnaza de la privada.

De todas formas, para desgracia del sector sanitario, a nivel autonómico la gente vota por mayoría el desmantelamiento de los sectores públicos. Incluso los propios médicos y profesores votan masivamente a la derecha.
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Ovlak #7 Ovlak
#3 La seguridad social es una competencia estatal y estos médicos/inspectores son funcionarios de la AGE.
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menéame