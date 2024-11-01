·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10914
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
8214
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
5148
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
4918
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
4541
clics
Anuncios imposibles creados con IA
más votadas
552
Una alta funcionaria de Emergencias de Mazón admite que el Gobierno central pidió enviar el Es-Alert hora y media antes
588
Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años
418
Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas
345
Imputados los policías que hicieron pasar un negocio familiar por el epicentro de una red internacional de tráfico de armas
461
Marcos de Quinto rescata la clásica milonga de que los nazis eran socialistas y un historiador se lo desmonta en seis puntos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
15
clics
45.ª mujer ejecutada en Irán en lo que va de año
En el año iraní 1403 (que abarca parte de 2024 y 2025), al menos 38 mujeres fueron ejecutadas, lo que representa un aumento del 90 % respecto al año anterior.
|
etiquetas
:
mujer
,
ejecutada
,
iran
14
2
0
K
161
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
0
K
161
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
inerte
*
Hombres de paja ?? Al rico hombre de pajaaaaaa !!!
¿quién le compra a pozz un hombre de paaajaaa?
Hombres de pajjaaaaa !!! Si te llevas dos te regalamos un báculo.
.
2
K
29
#4
Supercinexin
Un puto blog de internet del "consejo nacional de la resistencia iraní". Todos los posts creados por el mismo autor anónimo"Staff Writer". Total credibilidad a todo lo que comuniquen, por supuesto.
0
K
19
#2
txutxo
La religión del amor.
0
K
7
#5
daniMate
#2
el islam como el cristianismo son religiones basadas en los mismos principios de paz.
Ahora, al igual que el cristianismo, cuando se usa la religión como excusa para imponer un régimen totalitario pasan estás atrocidades.
Como si en Europa no hubiéramos tenido siglos de opresión religiosa, de una religión que, si te lees a su no profeta, ves que en nada se parece a lo que hacen sus "ministros en la tierra"
0
K
10
#1
pozz
*
Iran, uno de los paraísos de ciertos fanáticos occidentales que dicen ser de izquierdas...
2
K
3
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿quién le compra a pozz un hombre de paaajaaa?
Hombres de pajjaaaaa !!! Si te llevas dos te regalamos un báculo.
.
Ahora, al igual que el cristianismo, cuando se usa la religión como excusa para imponer un régimen totalitario pasan estás atrocidades.
Como si en Europa no hubiéramos tenido siglos de opresión religiosa, de una religión que, si te lees a su no profeta, ves que en nada se parece a lo que hacen sus "ministros en la tierra"