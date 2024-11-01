edición general
45.ª mujer ejecutada en Irán en lo que va de año

En el año iraní 1403 (que abarca parte de 2024 y 2025), al menos 38 mujeres fueron ejecutadas, lo que representa un aumento del 90 % respecto al año anterior.

Un puto blog de internet del "consejo nacional de la resistencia iraní". Todos los posts creados por el mismo autor anónimo"Staff Writer". Total credibilidad a todo lo que comuniquen, por supuesto.
La religión del amor.
#2 el islam como el cristianismo son religiones basadas en los mismos principios de paz.
Ahora, al igual que el cristianismo, cuando se usa la religión como excusa para imponer un régimen totalitario pasan estás atrocidades.

Como si en Europa no hubiéramos tenido siglos de opresión religiosa, de una religión que, si te lees a su no profeta, ves que en nada se parece a lo que hacen sus "ministros en la tierra"
Iran, uno de los paraísos de ciertos fanáticos occidentales que dicen ser de izquierdas...
