El 44% de los trabajadores de la Gen Z admiten haber saboteado la estrategia de implantación de la IA de su empresa

La generación Z muestra un creciente desencanto con la inteligencia artificial. Su entusiasmo cayó del 36% al 22% en un año, mientras la rabia subió del 22% al 31%. El principal temor es laboral: el 48% cree que los riesgos superan los beneficios y muchos ven la dependencia tecnológica como un obstáculo para su desarrollo. Aun así, el 51% la usa semanalmente. En empresas, un 44% admite sabotear su implantación por miedo a perder empleo y sensación de amenaza a su autonomía y futuro.