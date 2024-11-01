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El 44% de los trabajadores de la Gen Z admiten haber saboteado la estrategia de implantación de la IA de su empresa

El 44% de los trabajadores de la Gen Z admiten haber saboteado la estrategia de implantación de la IA de su empresa

La generación Z muestra un creciente desencanto con la inteligencia artificial. Su entusiasmo cayó del 36% al 22% en un año, mientras la rabia subió del 22% al 31%. El principal temor es laboral: el 48% cree que los riesgos superan los beneficios y muchos ven la dependencia tecnológica como un obstáculo para su desarrollo. Aun así, el 51% la usa semanalmente. En empresas, un 44% admite sabotear su implantación por miedo a perder empleo y sensación de amenaza a su autonomía y futuro.

| etiquetas: trabajador , generación , z , sabotaje , estrategia , ia , empresa
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4 comentarios
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loborojo #1 loborojo *
Tecno-luditas
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Aokromes #4 Aokromes
#1 o simplemente gente que vemos la de mierdas que se inventan las IAs.

fixupx.com/laravel_updates/status/2043667028318564390
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cosmonauta #2 cosmonauta
Es una generación que no va a pasar a la historia por ser los más espabilados, precisamente.
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#3 Cuchifrito
"entusiasmo cayó del 36% al 22% en un año, mientras la rabia subió del 22% al 31%" :shit:
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menéame