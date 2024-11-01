El 44% de los inmigrantes en edad de trabajar no están afiliados a la Seguridad Social: estas son las cifras por país

Por regiones, entre los 1,8 millones de latinoamericanos de entre 20 y 64 años, la afiliación era del 55%, mientras que en el colectivo africano, con algo más de 1 millón de personas, apenas alcanzaba el 51%. La tasa mejoraba entre los cerca de 430.000 asiáticos, de los que cotizaba el 63%. El dato más débil lo aportaron, eso sí, los europeos extracomunitarios —especialmente Reino Unido, Ucrania y Rusia—, con unos 420.000 residentes y un 42% de afiliación.
| etiquetas: inmigracion , españa , trabajo
Cada señalamiento de la derecha es una confesión. Las noticias dicen lo mismo
Pagan por esos servicios, ¿no?
Que la gente joven trabajadora no puede independizarse, formar una familia por la especulacion y porque hay gente que no viene a trabajar y sube los precios