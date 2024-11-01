edición general
El 44% de los inmigrantes en edad de trabajar no están afiliados a la Seguridad Social: estas son las cifras por país

Por regiones, entre los 1,8 millones de latinoamericanos de entre 20 y 64 años, la afiliación era del 55%, mientras que en el colectivo africano, con algo más de 1 millón de personas, apenas alcanzaba el 51%. La tasa mejoraba entre los cerca de 430.000 asiáticos, de los que cotizaba el 63%. El dato más débil lo aportaron, eso sí, los europeos extracomunitarios —especialmente Reino Unido, Ucrania y Rusia—, con unos 420.000 residentes y un 42% de afiliación.

sotillo
Si son ricos son delincuentes, no le deis más vueltas
K
NPCMeneaMePersigue
El 58% de los que vienen de Reino Unido, Ucrania y Rusia no vienen a trabajar, es decir que se llevan unos recursos que no están pagando, no producen aquí. Nos suben los precios, reciben servicios y no aportan con el porcentaje más alto. Al contrario de que nos venden de otros inmigrantes como los africanos. Ya sabéis quienes son el problema

Cada señalamiento de la derecha es una confesión. Las noticias dicen lo mismo  media
K
Huginn
#1 reciben servicios
Pagan por esos servicios, ¿no?
K
NPCMeneaMePersigue
#2 Que pagan por la sanidad? como cotizan?

Que la gente joven trabajadora no puede independizarse, formar una familia por la especulacion y porque hay gente que no viene a trabajar y sube los precios
K
Huginn
#4 ¡Por supuesto que pagan por la sanidad! De su bolsillo o paga su país de procedencia si hay acuerdos.
K
Expat_Guinea_Ecuatorial
Imagino que te tiraran el envio, da datos demoledores
K

