11
meneos
17
clics
400.000 personas viven amontonadas en habitaciones en el área metropolitana de Barcelona [Cat]
Cáritas alerta que un 15% de las personas quedan en la pobreza una vez pagan el gasto de la vivienda
|
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
Los que vivimos y trabajamos aquí los últimos, primero los guiris, expats, rentistas y fondos de inversión que no producen nada aquí
Adam Smith decía que los rentistas son un problema ya que no crean riqueza, la extraen. Se premia vivir de paguitas
3
K
58
#4
Connect
Cada vez hay más gente viviendo en la calle. Y ahora también amontonados en viviendas patera.
De los que viven en la calle, muchos son europeos. Llegan a Barcelona atraídos por el clima y la seguridad. Veía en un reportaje que hizo Beteve este verano, que en sus países más de uno acababa apaleado. Y ya llegan a Barcelona en situación de extrema pobreza. Y tampoco quieren salir de ahí. No quieren trabajar, tampoco están ya preparados para eso, y lo único que buscan es un clima bueno.
Los de las habitaciones son los que vienen a trabajar. Una verguenza que tengan que estar así porque es gente que viene a hacer crecer la economía.
2
K
39
#3
NPCMeneaMePersigue
400,000 people live crammed into rooms in the Barcelona metropolitan area.
0
K
20
#6
cocolisto
Yo creo que nuestro problema no es la vivienda y la pobreza sino Ucrania, el rearme, la compra de armas estadounidenses y dedicar a ello el 5% no vaya a, ser que nos invada Rusia.
0
K
20
#2
Torrezzno
Será un pabellón como mínimo
0
K
20
#7
Pacofrutos
*
#2
No necesariamente...
- ¿Quiere usted las uñas largas o cortas?
- Déjemelas cortas porque aquí ya empieza a faltar sitio.
0
K
12
#5
Don_Pixote
Hasta que no haya regulación de pisos turísticos nunca va a parar esto…
Un piso para pasar unos días con la familia por Tetuán, Gracia, etc.. sin ir al centro centro, no baja de 150-200€ la noche si son dos habitaciones..
Con esos precios, quién cojones va querer alquilar anualmente? Si te forras en unas pocas semanas.
1
K
17
#8
Macnulti_reencarnado
#_1
dile a Adam Smith que me coma los huevos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
