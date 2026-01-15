edición general
4 meneos
11 clics
Un 30% de residentes se plantean irse de Ibiza por no poder acceder a una vivienda digna

Un 30% de residentes se plantean irse de Ibiza por no poder acceder a una vivienda digna

El informe ‘Reimaginamos la vivienda en Ibiza’ incluye los resultados de una encuesta realizada a algo más de un millar de personas que llevan residiendo en la isla al menos un año

| etiquetas: vivienda , españa , ibiza
3 1 0 K 43 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
Gry #6 Gry
A ver, si vas a ganar más dinero alquilando tú piso a veraneantes que trabajando para que te vas a partir el lomo?
3 K 44
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Curioso que de esta invasión nadie te habla, el debate es el mena, el ilegal... pero del que nos tira de nuestras ciudades no hay debate

A ver si los fondos de inversión israelíes y estadounidenses han financiado a vox para señalar al pobre mientras nos tiran los guiris con pasta
0 K 20
sotillo #7 sotillo
#2 No hombre, vox lo va arreglar pero hoy no
0 K 11
elgranpilaf #1 elgranpilaf
Y el otro 70 ya se ha ido
0 K 10
#5 Poligrafo
Cuando las barbas de Ibiza veas cortar pon las de Mallorca a remojar.
0 K 8
troymclure #8 troymclure
Que no se preocupen, que ahora viene findeton o cualquier liberal de pacotilla, a explicarnos que porque no se construyen mas casas en la isla (pequeñita donde apenas queda sitio para construir) para que baje el precio un 4,9%( despues de haber subido un tropecientos por cien) como pasó en Austin TX
0 K 8
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
pues aqui en la peninsula no estamos mejor, asi que cada uno aguante su vela
0 K 7
#4 cocococo
Ahora mismo, quienes no tengan casa propia en España deberían pensar en emigrar a Burundi, pero con todos los papeles en regla porque los brotes verdes del buen rollo se acaban fuera de las fronteras españolas.
0 K 7

menéame