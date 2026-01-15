·
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
11
clics
Un 30% de residentes se plantean irse de Ibiza por no poder acceder a una vivienda digna
El informe ‘Reimaginamos la vivienda en Ibiza’ incluye los resultados de una encuesta realizada a algo más de un millar de personas que llevan residiendo en la isla al menos un año
|
etiquetas
:
vivienda
,
españa
,
ibiza
3
1
0
K
43
actualidad
8 comentarios
#6
Gry
A ver, si vas a ganar más dinero alquilando tú piso a veraneantes que trabajando para que te vas a partir el lomo?
3
K
44
#2
NPCMeneaMePersigue
Curioso que de esta invasión nadie te habla, el debate es el mena, el ilegal... pero del que nos tira de nuestras ciudades no hay debate
A ver si los fondos de inversión israelíes y estadounidenses han financiado a vox para señalar al pobre mientras nos tiran los guiris con pasta
0
K
20
#7
sotillo
#2
No hombre, vox lo va arreglar pero hoy no
0
K
11
#1
elgranpilaf
Y el otro 70 ya se ha ido
0
K
10
#5
Poligrafo
Cuando las barbas de Ibiza veas cortar pon las de Mallorca a remojar.
0
K
8
#8
troymclure
Que no se preocupen, que ahora viene findeton o cualquier liberal de pacotilla, a explicarnos que porque no se construyen mas casas en la isla (pequeñita donde apenas queda sitio para construir) para que baje el precio un
4,9%
( despues de haber subido un tropecientos por cien) como pasó en Austin TX
0
K
8
#3
CharlesBrowson
pues aqui en la peninsula no estamos mejor, asi que cada uno aguante su vela
0
K
7
#4
cocococo
Ahora mismo, quienes no tengan casa propia en España deberían pensar en emigrar a Burundi, pero con todos los papeles en regla porque los brotes verdes del buen rollo se acaban fuera de las fronteras españolas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
