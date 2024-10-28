El 30 de octubre comienzan las movilizaciones de funcionarios por la subida salarial

Los sindicatos mayoritarios de funcionarios UGT, CCOO y Csif -representan a más del 80% de empleados públicos- anuncian que el día 30 de octubre comenzarán las negociaciones frente a las subdelegaciones de Gobierno y el Ministerio de Función Pública en Madrid por la subida salarial de los trabajadores públicos.
Ahora mira cuando valía un piso, un alquiler, un coche o unas Lays receta campesina en 2005 y ahora
22% más pobres que antes del 2010
Cuando tampoco es que ser profesor te hiciera millonario
Suma a eso mayor carga de trabajo y peor ambiente escolar
Bohemios mal pagados con amor por nuestra profesión
Bastante que compartimos país con Napolitanos occidentales
2022. Miles de funcionarios salen a la calle en Madrid para exigir al Gobierno una subida salarial "justa"
2024. Los funcionarios se lanzan a protestar por una nueva subida salarial y avisan al Gobierno: "El plazo de cortesía ha terminado, es el momento de pasar a la acción"
No he buscado más, pero seguro que hay protestas de otros años. Y eso sin entrar en grupos de funcionarios concretos, como jueces, policías o médicos, que también han tenido huelgas contra el gobierno.
Hasta que tengas un problema
Polisia polisia
Poco se les paga para lo buenos que están
