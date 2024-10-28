edición general
6 meneos
18 clics
El 30 de octubre comienzan las movilizaciones de funcionarios por la subida salarial

El 30 de octubre comienzan las movilizaciones de funcionarios por la subida salarial

Los sindicatos mayoritarios de funcionarios UGT, CCOO y Csif -representan a más del 80% de empleados públicos- anuncian que el día 30 de octubre comenzarán las negociaciones frente a las subdelegaciones de Gobierno y el Ministerio de Función Pública en Madrid por la subida salarial de los trabajadores públicos.

| etiquetas: funcionarios , movilización , subida salarial
5 1 0 K 76 actualidad
15 comentarios
5 1 0 K 76 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
Ya era hora de que los funcionarios se movilizaran :troll:
3 K 54
#4 sliana
#1 se movilizan más que tú para ir al café. Pero menos al volver.
0 K 7
#5 Somozano *
#1 Los profesores cobramos casi igual que hace 20 años
Ahora mira cuando valía un piso, un alquiler, un coche o unas Lays receta campesina en 2005 y ahora

www.elsaltodiario.com/educacion-publica/profesorado-espana-ha-perdido-

22% más pobres que antes del 2010
Cuando tampoco es que ser profesor te hiciera millonario
Suma a eso mayor carga de trabajo y peor ambiente escolar
1 K 9
#8 doppel *
#5 pues busca otro trabajo mejor pagado
0 K 19
#14 Somozano
#8 el problema es que me gusta enseñar Historia. Soy de letras
Bohemios mal pagados con amor por nuestra profesión
0 K 6
Supercinexin #10 Supercinexin
#5 Para como salen los alumnos, demasiado cobráis :troll:
0 K 20
#15 Somozano
#10 No se. Yo soy de Castiga a León. Nivel PISA a la altura de Estonia y Finlandia
Bastante que compartimos país con Napolitanos occidentales
0 K 6
Ovlak #12 Ovlak
#5 ¿Los salarios de los profesores no dependen de las CCAA? ¿Qué tendrían que ver, en ese caso, con esta movilización que es ante la AGE?
0 K 12
#2 omega7767
imposible. por aquí dicen, que solo se movilizan cuando no está la derecha en el gobierno..... un momento :-S
2 K 34
#6 Somozano
#2 Solo han tardado 8 años de pérdidas de poder adquisitivo y gracias a que en el funcionariado UGT y CCOO no son tan mayoritarias
0 K 6
angelitoMagno #11 angelitoMagno *
#6 Búsqueda rápida.

2022. Miles de funcionarios salen a la calle en Madrid para exigir al Gobierno una subida salarial "justa"
www.rtve.es/noticias/20220924/manifestacion-funcionarios-subida-salari

2024. Los funcionarios se lanzan a protestar por una nueva subida salarial y avisan al Gobierno: "El plazo de cortesía ha terminado, es el momento de pasar a la acción"
www.elmundo.es/economia/2024/10/28/671f61bbe85ecee3148b4595.html

No he buscado más, pero seguro que hay protestas de otros años. Y eso sin entrar en grupos de funcionarios concretos, como jueces, policías o médicos, que también han tenido huelgas contra el gobierno.
0 K 17
#13 Borgiano
#2 Hombre, si tardan un poco más le pilla ya de presidente del gobierno al sobrino de Rodrigo Rato
0 K 8
pitercio #3 pitercio *
¿Pero cuáles, las de los médicos, las de los profesores o las de los policías? Barrenderos no quedan, "oficinistas" es muy variable... Yo los maderos les subía ni un pavo, es más, deben pasta, les bajaba el sueldo y si subiendo los demás le suben también a esos, le bloqueaba a todos.
1 K 32
#7 Somozano *
#3 Que mala es la policía
Hasta que tengas un problema
Polisia polisia

Poco se les paga para lo buenos que están

encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlz2l0qVhk1uuhlZX0NuabQK

i.pinimg.com/564x/d7/ed/60/d7ed607d9ad0fcc13437029000536eaf.jpg

Lo primero que notan las latinas cuando entran por Barajas es el buenorrismo máximo de las fuerzas y que cuerpos de seguridad españoles
El buenorrismo se paga
0 K 6
#9 doppel *
Deberían ajustar el sueldo a las horas trabajadas reales
0 K 19

menéame