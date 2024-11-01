Los 3 principales cardenales estadounidenses acaban de dar una entrevista televisiva conjunta (ING)

Robert McElroy: "[Irán] es un régimen abominable y debe ser derrocado. Pero esta es una guerra de elección a la que fuimos". "Las misas en español en nuestra arquidiócesis disminuyó un 30%" debido al miedo al ICE. Blase Cupich: "Estamos deshumanizando a las víctimas de la guerra al convertir el sufrimiento de las personas y la matanza de niños y de nuestros propios soldados en entretenimiento". Joseph Tobin cree que la Estatua de la Libertad aprobaría que el Papa pase el 250º cumpleaños de EEUU en Lampedusa. Rel.: menea.me/2halg