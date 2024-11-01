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Los 3 principales cardenales estadounidenses acaban de dar una entrevista televisiva conjunta (ING)

Los 3 principales cardenales estadounidenses acaban de dar una entrevista televisiva conjunta (ING)

Robert McElroy: "[Irán] es un régimen abominable y debe ser derrocado. Pero esta es una guerra de elección a la que fuimos". "Las misas en español en nuestra arquidiócesis disminuyó un 30%" debido al miedo al ICE. Blase Cupich: "Estamos deshumanizando a las víctimas de la guerra al convertir el sufrimiento de las personas y la matanza de niños y de nuestros propios soldados en entretenimiento". Joseph Tobin cree que la Estatua de la Libertad aprobaría que el Papa pase el 250º cumpleaños de EEUU en Lampedusa. Rel.: menea.me/2halg

| etiquetas: cardenales , eeuu , entrevista , televisión , cbs , gamificación , violencia
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5 comentarios
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Supercinexin #3 Supercinexin
Hay dos regímenes abominables que deben ser derrocados y ninguno es la República Islámica de Irán, que Dios la guarde muchos años.
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#5 Robe7064
#3 Hay muchos regĺmenes abominables que deben ser derrocados y el de Irán está en la parte alta de la lista. Pero no es EEUU (otro de la lista) el que debe hacerlo y menos bombardeando escuelas de niñas.
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Stieg #2 Stieg
A ver si por una vez, la Iglesia católica sirve para algo.
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Eibi6 #4 Eibi6
Es un régimen en el que les encantaría vivir si cambian la luna por un cruz encima de los templos y todos lo sabemos
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