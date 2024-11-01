El 25% de los autónomos españoles son autónomos pobres. Casi 800.000 sobreviven con ingresos iguales o inferiores a 670 euros al mes

El ser autónomo en España es casi una “profesión de riesgo”, pero de riesgo de caer en la pobreza. Lejos de representar una vía estable de emprendimiento y estabilidad económica, para una parte creciente del colectivo se ha convertido en una fórmula de subsistencia marcada por la precariedad.
¿Qué autónomo sobrevive con 500 €/mes si en cualquier trabajo se cobra el doble y sin tener las famosas preocupaciones de las que se quejan los autónomos?
Con ingresos de 600–700 € al mes, hablar alegremente de IVA no solo es simplista, sino que ignora la realidad: cuotas fijas, IVA adelantado, retenciones y gastos que no esperan a final de mes.
El debate no debería ser “con IVA o sin IVA”, sino cómo es posible que alguien trabajando a tiempo completo no llegue a fin de mes.
- te impide empezar con algo digital pequeño e ir creciendo. El sistema está pensado para montar el bar o la peluquería. Vas a tener costes de 88 € solo de la cuota.
- lo peor, respondes con tu patrimonio. Si en tu mierda de app te roban datos, igual pierdes tu casa... Solución, montarte una SL matando moscas a cañonazos.
Pues eso, que se carga la innovación del país.