El 25% de los autónomos españoles son autónomos pobres. Casi 800.000 sobreviven con ingresos iguales o inferiores a 670 euros al mes

El ser autónomo en España es casi una “profesión de riesgo”, pero de riesgo de caer en la pobreza. Lejos de representar una vía estable de emprendimiento y estabilidad económica, para una parte creciente del colectivo se ha convertido en una fórmula de subsistencia marcada por la precariedad.

Rogue #2 Rogue
En España se cobra mucho en negro. Los números no son reales.
#6 vGeeSiz
#2 pregúntate el porqué
#7 Seat127
#6 porque el español medio es cortoplacista y no ve las consecuencias futuras de no pagar los impuestos que debería, pensando que algún día dará el pelotazo y ya no necesitará los servicios públicos a los que reduce presupuesto con su factura en B
#9 vGeeSiz
#7 en mi experiencia, el servicio público no reduce presupuesto, si se queda corto, se pide dinero prestado (deuda) o se suben los "impuestos" como el famoso MEI
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Una cosa es lo que se declara y otra lo que se ingresa.

¿Qué autónomo sobrevive con 500 €/mes si en cualquier trabajo se cobra el doble y sin tener las famosas preocupaciones de las que se quejan los autónomos?
#1 euquesei
Que ellos declaren (YA sabemos el con IVA o sin IVA)
#3 Troglobyte
#1 Alguna prueba de lo que dices? La inmensa mayoría de autónomos en España son comerciantes y profesionales de proximidad: peluqueros, tenderos, mecánicos, fontaneros, electricistas, profesionales liberales… gente que trabaja sola o con uno o dos empleados y cuyos ingresos dependen directamente del día a día.
Con ingresos de 600–700 € al mes, hablar alegremente de IVA no solo es simplista, sino que ignora la realidad: cuotas fijas, IVA adelantado, retenciones y gastos que no esperan a final de mes.
El debate no debería ser “con IVA o sin IVA”, sino cómo es posible que alguien trabajando a tiempo completo no llegue a fin de mes.
#5 uvi
#3 24% del PIB, casi nada... no solo autónomos, pero si que están incluidos aquí.

www.eleconomista.es/economia/noticias/13292192/03/25/espana-es-el-terc
#8 Regreso *
Yo tengo muy claro de que el sistema de aútonomos de españa es medieval y en contra del pueblo, para mantener privilegios. Suponte que tú quieres lanzar una app que has hecho en tu tiempo libre y monetizarla. Igual estoy equivocado (agradecería si me decís que estoy equivocado), pero creo que te tienes que dar de alta en autónomos en teoría. Problemas que veo:
- te impide empezar con algo digital pequeño e ir creciendo. El sistema está pensado para montar el bar o la peluquería. Vas a tener costes de 88 € solo de la cuota.
- lo peor, respondes con tu patrimonio. Si en tu mierda de app te roban datos, igual pierdes tu casa... Solución, montarte una SL matando moscas a cañonazos.
Pues eso, que se carga la innovación del país.
