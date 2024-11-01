El 23-F, explicado para quienes no lo vivieron o no recuerdan qué supusieron los 45 disparos que tambalearon la democracia

La democracia empezaba a dar sus primeros pasos cuando un golpe de Estado puso en jaque todos los cimientos recién forjados. Los disparos resonaron en el Congreso en una tarde donde sólo tres hombres le mantuvieron la mirada al miedo. Un total de 45 disparos quebraron el aire del hemiciclo del Congreso de los Diputados en la tarde del 23 de febrero de 1981, alrededor de las 18:30. Hace hoy 45 años. España transitaba entonces por una democracia embrionaria y frágil, apenas seis años después de la muerte del dictador Francisco Franco.
La transición fue una pantomima. Los franquistas no se levantaron al día siguiente siendo demócratas... Hoy las mismas familias que gobernaban en el franquismo tienen un poder tremendo.
SKK - Gatillazo
Luego hubo un paripé
Del rey con los militares
Un supuesto golpe de Estado
Que a todos acojonó
Españoles lo tengo todo controlado
Para mantener el orden constitucional
Dentro de la legalidad vigente
La Transición, la Transición
Un timo de colores que el franquismo nos dejó
La Transición, la Transición
Un pacto entre cobardes pa' jodernos pero bien
La Transición, la Transición
Desde su desarrollo hacia la destrucción