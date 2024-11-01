El 23-F, explicado para quienes no lo vivieron o no recuerdan qué supusieron los 45 disparos que tambalearon la democracia

La democracia empezaba a dar sus primeros pasos cuando un golpe de Estado puso en jaque todos los cimientos recién forjados. Los disparos resonaron en el Congreso en una tarde donde sólo tres hombres le mantuvieron la mirada al miedo. Un total de 45 disparos quebraron el aire del hemiciclo del Congreso de los Diputados en la tarde del 23 de febrero de 1981, alrededor de las 18:30. Hace hoy 45 años. España transitaba entonces por una democracia embrionaria y frágil, apenas seis años después de la muerte del dictador Francisco Franco.