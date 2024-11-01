edición general
El 23-F, explicado para quienes no lo vivieron o no recuerdan qué supusieron los 45 disparos que tambalearon la democracia

El 23-F, explicado para quienes no lo vivieron o no recuerdan qué supusieron los 45 disparos que tambalearon la democracia

La democracia empezaba a dar sus primeros pasos cuando un golpe de Estado puso en jaque todos los cimientos recién forjados. Los disparos resonaron en el Congreso en una tarde donde sólo tres hombres le mantuvieron la mirada al miedo. Un total de 45 disparos quebraron el aire del hemiciclo del Congreso de los Diputados en la tarde del 23 de febrero de 1981, alrededor de las 18:30. Hace hoy 45 años. España transitaba entonces por una democracia embrionaria y frágil, apenas seis años después de la muerte del dictador Francisco Franco.

Falk #1 Falk
No sé si será verdad pero el 23 F parece que hubiese sido orquestado para pintar como héroes a ciertos personajes.

La transición fue una pantomima. Los franquistas no se levantaron al día siguiente siendo demócratas... Hoy las mismas familias que gobernaban en el franquismo tienen un poder tremendo.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 ¿Te refieres al ladrón putero de Juan Carlos I? No, no creo...
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#1 Demasiado complicado para algo que se podría haber hecho con simple propaganda. Hay más que indicios para hacerse una idea de lo que pasó, y es que el amigo Juan Carlos no veía con malos ojos quitar a Suárez (que le estaba leyendo la cartilla por su vida disoluta), poner un gobierno controlado por militares y quedarse él como rey pero sin la molesta democracia. Todos los implicados que han cantado han dicho lo mismo, que el rey estaba al tanto pero luego se hizo el sueco y finalmente no…   » ver todo el comentario
yende #5 yende
#1 www.youtube.com/watch?v=CCDW1pzIIL0&list=RDCCDW1pzIIL0
SKK - Gatillazo

Luego hubo un paripé
Del rey con los militares
Un supuesto golpe de Estado
Que a todos acojonó
Españoles lo tengo todo controlado
Para mantener el orden constitucional
Dentro de la legalidad vigente
La Transición, la Transición
Un timo de colores que el franquismo nos dejó
La Transición, la Transición
Un pacto entre cobardes pa' jodernos pero bien
La Transición, la Transición
Desde su desarrollo hacia la destrucción
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#1 Eso siempre se ha vendido como positivo y por eso la transición se vino a llamar así y no ruptura o revolución.
tul #2 tul
Supusieron años de desinformación y mentiras de los medios para blanquear a la casa real que instigó el golpe
