No se trataría de una serie, sino de una película, escrita por Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, guionistas de 'Golpe a Wall Street'. No es tan raro, en realidad: a lo largo de los años hasta su muerte, Lansbury fue diciendo que quería volver con otra película más basada en la serie, hasta que, finalmente, afirmó que daría tanto bajón ver a Fletcher con una edad que prefería no hacerlo.