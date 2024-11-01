Por qué 2025 ha sido el mejor año de la historia para ser multimillonario

Tal es el ritmo de creación de riqueza en 2025. En el último año, el planeta ha agregado más de 340 nuevos multimillonarios -aproximadamente uno por día- a través de los EE.UU., China, India, Rusia y lugares tan lejanos como St. Kitts y Nevis y Albania. Ahora hay más multimillonarios que nunca: un récord de 3.148, casi un 50% más en los últimos cinco años. En 1987, cuando Forbes publicó el primer ranking internacional, encontramos solo 140 multimillonarios en todo el mundo.