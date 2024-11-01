edición general
Por qué 2025 ha sido el mejor año de la historia para ser multimillonario

Tal es el ritmo de creación de riqueza en 2025. En el último año, el planeta ha agregado más de 340 nuevos multimillonarios -aproximadamente uno por día- a través de los EE.UU., China, India, Rusia y lugares tan lejanos como St. Kitts y Nevis y Albania. Ahora hay más multimillonarios que nunca: un récord de 3.148, casi un 50% más en los últimos cinco años. En 1987, cuando Forbes publicó el primer ranking internacional, encontramos solo 140 multimillonarios en todo el mundo.

calde
Estos datos tienen en cuenta la inflación? Me parecen un poco excesivos... no es lo mismo un millón de dólares hoy que hace 5 años (y no digamos ya en 1987).
Fisionboy
A algún sitio tiene que ir la riqueza, está claro.
Andreham
Vaya.

340 multimillonarios nuevos.

En un periodo de inflación masiva.

Vaya.

Supongo que la culpa será de los estados por imprimir billetes o algo.
canduteria
Pero no se da el motivo real. Pues capitalismo liberal. Además para que esto suceda a la misma vez aumenta la pobreza y laggente cada vez está peor.
Al final unas leyes de mierda, generan estos desequilibrios.
