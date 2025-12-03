edición general
2,7 millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual de su pareja o expareja en España

Casi una de cada tres mujeres en España (30,3%) de 16 años o más años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja actual o de exparejas en algún momento de sus vidas. Ese algún tipo de violencia se refiere a agresiones físicas, violencia sexual, restricciones económicas o ataques psicológicos.

koe #2 koe
Si alguien tiene acceso a las preguntas que las ponga como comentarios, gracias!
#1 vituwaf
Ese algún tipo de violencia se refiere a agresiones físicas, violencia sexual, restricciones económicas o ataques psicológicos.

Una de cada tres no me cuadra. A ver quién no ha recibido nunca un ataque psicológico.
koe #4 koe *
#1 en parte es como sí haces una encuesta en un colegio y preguntas a los alumnos de 15 años que si alguna vez se han sentido dañados de alguna manera psicológicamente por los docentes. Y en general por el mundo. Especialmente sus padres.
Andreham #5 Andreham
Y seguramente el mismo número o similar de hombres hayan sufrido también violencia (no tiene por qué ser física, también incluye económica y psicológica); pero por lo que sea ese número no interesa investigarlo.

Es más, teniendo en cuenta esos dos parámetros extra, es probable que el 90% de la población española lo haya hecho, sobretodo si coges un periodo de tiempo tan alto como "durante toda su vida".

En la noticia no lo pone y me da pereza investigar porque total, esto son…   » ver todo el comentario
GeneWilder #7 GeneWilder
Ahora que pregunten a los hombres.
#10 diarmait
Que cansinos estos titulares presentando un mundo apocalíptico para las mujeres.
Qué sentido tiene dar una estadística que mete en la misma categoria una violacion que un insulto en una discusión?
Cuando todo es violencia nada lo es.
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
#9 ten en cuenta que los porcentajes de los tipos de violencia no tienen por que ser excluyentes y sumar cien
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Las cifras en porcentaje no están bien contadas, salta a la vista.
Son 6.445.301 mujeres(..) De ellas, el 12,7% asegura haber sufrido violencia física o sexual dentro de la pareja en algún momento de su vida, lo que se traduce en 2.692.564 mujeres. ?( >:-(
ElmaEscobar #9 ElmaEscobar *
#3 Me da que está muy mal redactado.

Del 100% de mujeres de más de 16: Son X no dice el total
El 30% de X: 6.445.301 mujeres ha sufrido agresiones físicas, violencia sexual, restricciones económicas o ataques psicológicos.
El 12,7% de X: 2.692.564 mujeres asegura haber sufrido violencia física o sexual dentro de la pareja
El 14,5% de X: 3.076.748 mujeres indicaron haber sufrido violencia sexual fuera de la pareja
¿entonces las que quedan para el 30% son las que sufrieron restricciones…   » ver todo el comentario
p3riko #6 p3riko
que lo desglosen por edades, porque no es lo mismo lo sufrido por las mujeres de 50 años para arriba, que vivieron otra epoca y son de otra generacion donde estaba normalizado ese tipo de acciones, que las mujeres de menos edad donde ya no es algo normal o cotidiano dentro de su generacion. hay que separar informes y datos segun generaciones para ver y comprobar si la sociedad está cambiando en temas tan sensibles, no dar datos a lo bruto y ala, a seguir con la cantinela.
Olepoint #8 Olepoint *
Y solo son de su pareja o ex-pareja, si cuentan todas las agresiones íbamos a flipar.

He tenido la suerte de tener parejas estables con una presencia física excepcional y me han contado cada historia que es para llorar. Acoso en el trabajo de jefes babosos, besos por la calle de gente que no conocen, intentos de violación... horrible lo que tienen que aguantar las pobres.

Un día me encontré un ex-torero retirado de VOX y empezamos a hablar del tema, él negaba que hubiera tal violencia, que eso era antes, que ya no, y afirmaba que si la mujer estuviera en casa, esa violencia casi desaparecería... con dos cojones.....
