2,7 millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual de su pareja o expareja en España

Casi una de cada tres mujeres en España (30,3%) de 16 años o más años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja actual o de exparejas en algún momento de sus vidas. Ese algún tipo de violencia se refiere a agresiones físicas, violencia sexual, restricciones económicas o ataques psicológicos.
Una de cada tres no me cuadra. A ver quién no ha recibido nunca un ataque psicológico.
Es más, teniendo en cuenta esos dos parámetros extra, es probable que el 90% de la población española lo haya hecho, sobretodo si coges un periodo de tiempo tan alto como "durante toda su vida".
En la noticia no lo pone y me da pereza investigar porque total, esto son… » ver todo el comentario
Qué sentido tiene dar una estadística que mete en la misma categoria una violacion que un insulto en una discusión?
Cuando todo es violencia nada lo es.
Son 6.445.301 mujeres(..) De ellas, el 12,7% asegura haber sufrido violencia física o sexual dentro de la pareja en algún momento de su vida, lo que se traduce en 2.692.564 mujeres.
Del 100% de mujeres de más de 16: Son X no dice el total
El 30% de X: 6.445.301 mujeres ha sufrido agresiones físicas, violencia sexual, restricciones económicas o ataques psicológicos.
El 12,7% de X: 2.692.564 mujeres asegura haber sufrido violencia física o sexual dentro de la pareja
El 14,5% de X: 3.076.748 mujeres indicaron haber sufrido violencia sexual fuera de la pareja
¿entonces las que quedan para el 30% son las que sufrieron restricciones… » ver todo el comentario
He tenido la suerte de tener parejas estables con una presencia física excepcional y me han contado cada historia que es para llorar. Acoso en el trabajo de jefes babosos, besos por la calle de gente que no conocen, intentos de violación... horrible lo que tienen que aguantar las pobres.
Un día me encontré un ex-torero retirado de VOX y empezamos a hablar del tema, él negaba que hubiera tal violencia, que eso era antes, que ya no, y afirmaba que si la mujer estuviera en casa, esa violencia casi desaparecería... con dos cojones.....