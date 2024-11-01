En 1995 'Toy Story' cambió para siempre la forma de hacer películas animadas. Lo hizo con ordenadores rudimentarios

Vista hoy, 'Toy Story' permanece tan fresca, divertida y sorprendente como lo fue en su día. Que las películas posteriores de Pixar hayan bebido, en mayor o menor medida, de su estética, su estructura argumental y sus personajes, demuestra hasta qué punto la primera película de la compañía fue influyente y fundacional en muchos sentidos. Y eso teniendo en cuenta que, tecnológicamente, su proceso creativo ha perdido todo rastro de sofisticación, y hoy es una reliquia del pasado