En 1995 'Toy Story' cambió para siempre la forma de hacer películas animadas. Lo hizo con ordenadores rudimentarios

Vista hoy, 'Toy Story' permanece tan fresca, divertida y sorprendente como lo fue en su día. Que las películas posteriores de Pixar hayan bebido, en mayor o menor medida, de su estética, su estructura argumental y sus personajes, demuestra hasta qué punto la primera película de la compañía fue influyente y fundacional en muchos sentidos. Y eso teniendo en cuenta que, tecnológicamente, su proceso creativo ha perdido todo rastro de sofisticación, y hoy es una reliquia del pasado

#3 Feliberto
Para hacer Toy Story se usaron 117 estaciones Sun SPARCstations, pero que la realidad no arruine un buen clickbait de xataka.
makinavaja #4 makinavaja
#3 Llamar a eso "ordenadores rudimentarios"... xD xD xD xD
emmett_brown #1 emmett_brown
Obra maestra. Para mí, inspirada levemente en Don Quijote.
Magog #2 Magog
Salió juego para la Super Nintendo

Algunos estamos jodidamente viejos....
