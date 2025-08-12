El 17% de pequeños negocios cierra con pérdidas el primer semestre

Los pequeños negocios en general no levantan cabeza en España, tanto que, el 17% de ellos se ha visto obligado a cerrar con pérdidas –en términos de contabilidad–, en el primer semestre del año. De modo que, desaparece de forma total un 4,8%. Dicho de otro modo, uno de cada 20 pequeños negocios ha dejado de existir en el último semestre».