El 17% de pequeños negocios cierra con pérdidas el primer semestre

Los pequeños negocios en general no levantan cabeza en España, tanto que, el 17% de ellos se ha visto obligado a cerrar con pérdidas –en términos de contabilidad–, en el primer semestre del año. De modo que, desaparece de forma total un 4,8%. Dicho de otro modo, uno de cada 20 pequeños negocios ha dejado de existir en el último semestre».
| etiquetas: pyme , cierres , pérdias
Irrelevante.
Compites por calidad o por precio, no hay otra...salirse de ahí es poco menos que jugar a la ruleta rusa.
Si info de que tipo de negocios cierran. Sin info de cuantos se abren. Sin info de nada.