13 familias de Alicante se pueden quedar en la calle porque no les renuevan el alquiler

13 familias del barrio de Las Carolinas de Alicante denuncian que pueden quedarse en la calle después de que una emrpesa haya comprado su bloque y no les renueve los contratos de alquiler. Pagan 300 euros y la empresa quiere convertir cada piso en 3 estudios a más de 600 euros cada uno. [EN VALENCIANO]

DayOfTheTentacle
¿Solo pagan 300 y esperan sacar 1800? Uhmm.... ¿porqué pagaban tan poco?
NPCMeneaMePersigue
#2 Ya llegó la secta satanista

300 es el precio recomendado por cualquier institución, una tercera parte del salario mínimo es lo MÁXIMO que debe gastar una familia
DayOfTheTentacle
#3 Ni sabes dividir veo...
Andreham
#2 Porque tendrían un contrato, esos que son tan sagrados como la propiedad privada salvo cuando a la parte más fuerte no le interesa, que entonces se pueden saltar y cancelar sin problema.
DayOfTheTentacle
#4 No se lo saltan ni cancelan, simplemente no renuevan. Pero no es a eso a lo que me refería si no a ¿cómo es posible que pagaran tan poco y ahora pretendan cobrar 6 veces más?
Ludovicio
#6 Pretenden cobrar 6 veces más porque nadie lo regula.
DayOfTheTentacle
#7 ¿pero tanto ha subido en precio en esa zona? Esa subida es la que no entiendo.
Bryson
#8 Sí. Claro que ha podido subir tanto. Si los alquileres eran de renta antigua. Además, esos precios de 1800€, tienes que pensar que no siempre los pagan una familia o una pareja. La mayoría de las veces los alquila gente que trabaja poniéndolos en AirBNB y le sacan un extra cada mes. A 150/200€ la noche. Echa cálculos. Con que lo alquiles 15 días al mes ya has cubierto gastos.
DayOfTheTentacle
#11 ¿Pero los contratos de renta antigua no son de por vida?
Bryson
#2 Eso es. Tú preocúpate por el que tiene un poco más de suerte que tú y tiene un alquiler de 300€. No porque haya sinvergüenzas que quieran subir el alquiler a 1800€.
DayOfTheTentacle
#9 si esa es tu lectura pues vale...
oceanon3d
#2 La empresa propietaria quiere convertir cada apartamento en tres estudios en más de 600 euros cada uno.

Leer sobre lo que se opina esta sobre valorado.
DayOfTheTentacle
#13 Si si, 600 * 3 = 1800... 6 veces 300.
Robus
Todos los que están en alquiler se pueden quedar en la calle si no les renuevan el alquiler.

Los propietarios son los dueños de los pisos, que pueden decidir no renovar el alquiler cuando termine un contrato.

Que vaya a venderlos, reformarlos o convertirlos en un circo de tres pistas no modífica el hecho de que tenga todo el derecho del mundo a hacerlo.

Que sí, que la vivienda blah blah blah, pero tener un contrato de alquiler no da la propiedad de la vivienda, da el derecho de uso mientras dure el contrato, ni más ni menos.
NPCMeneaMePersigue
Si las personas tienen derecho a una vivienda y segun la constitución los poderes públicos regularán el suelo para impedir la especulación

Esto es lo que ocurre cuando gobierna la secta de pederastas
