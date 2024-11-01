13 familias de Alicante se pueden quedar en la calle porque no les renuevan el alquiler

13 familias del barrio de Las Carolinas de Alicante denuncian que pueden quedarse en la calle después de que una emrpesa haya comprado su bloque y no les renueve los contratos de alquiler. Pagan 300 euros y la empresa quiere convertir cada piso en 3 estudios a más de 600 euros cada uno. [EN VALENCIANO]
| etiquetas: vivienda , españa , comunidad valenciana , pais valencia
300 es el precio recomendado por cualquier institución, una tercera parte del salario mínimo es lo MÁXIMO que debe gastar una familia
Leer sobre lo que se opina esta sobre valorado.
Los propietarios son los dueños de los pisos, que pueden decidir no renovar el alquiler cuando termine un contrato.
Que vaya a venderlos, reformarlos o convertirlos en un circo de tres pistas no modífica el hecho de que tenga todo el derecho del mundo a hacerlo.
Que sí, que la vivienda blah blah blah, pero tener un contrato de alquiler no da la propiedad de la vivienda, da el derecho de uso mientras dure el contrato, ni más ni menos.
Esto es lo que ocurre cuando gobierna la secta de pederastas