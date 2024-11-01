11M: La gran chapuza  

Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos por el numerónimo 11M, fueron una serie de ataques terroristas producidos en España en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid. Fallecieron 192 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas aquel día.
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Volviendo al hilo (Gladio), lo que digo es que si estan teledirigidos, sus calculos no salieron como esperaban con los españoles; en EE.UU. hizo virar a los norteamericanos a la guerra con una politica de miedo, de nosotros esperarian una adhesion subita a la guerra como venganza, pero el PP (criminal y estupido a partes iguales) jugo mal la carta para atribuirselo a quien no tenia sentido porque la mentira forma parte de su ADN y no se pueden contener.
Espero que algún día acaben como hussein o gafafi
cc #6 ¿seguro que no estás reconstruyendo tu memoria? Primero fue la Guerra de Irak y luego el atentado de 2004, no tienen conexión alguna en la dirección que propones, más bien al revés. Pasó lo contrario, la gente votó a salirse de Irak.
No dudo de la autoria de Al-Qaeda, que conste, pero la cuestion es ¿quien la dirige y establece sus objetivos? Y si celulas independientes pueden hacer estos atentados tan calculados y tecnicos? Sin llamar la atencion, ni accidentes en la manipulacion que los hubieran destapado, a mi me parece que eso no esta al alcance de cualquiera. Si el ISIS dicen que esta teledirigido por el Mossad, su antepasado ni me extrañaria… » ver todo el comentario
Aparte, aprovechando el comentario, no sé cómo pueden darle validez a cualquier comentario que haga Pedro J. siendo un intoxicador que no dice la verdad ni para atrás.