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11M: La gran chapuza

11M: La gran chapuza  

Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos por el numerónimo 11M, fueron una serie de ataques terroristas producidos en España en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid. Fallecieron 192 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas aquel día.

| etiquetas: 11m , atentados , madrid
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Jakeukalane #7 Jakeukalane
Lo que me parece increíble es que yo siendo adolescente a las 9 de la mañana al ver que era 11 sumase 2+2 y estuviera convencido de que había sido Al Qaeda y todo el mundo siguiera diciendo "es ETA".
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Manny #8 Manny
#7 A mi también me parecía increíble. Yo desde el minuto 1 estaba convencido de que ETA seguro que no era, me costaba creer que fuesen tan hijos de puta para hacer algo tan tremendamente bestial, que lo único que les iba a provocar era un rechazo aún mayor por parte de la sociedad. No me cuadraba en absoluto. Hoy en día, para mí, el único responsable de esa barbarie se llama José Maria Aznar López. Con sus aires de grandeza de querer codearse y aparecer en la lamentable foto con los flipados del Bush y el Blair. Debería pasar a la historia como el responsable directo del mayor atentado perpetrado en este país. Sigo sin entender porqué no se le ha juzgado por ello.
3 K 33
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle *
#8 la mayoría de gente dudó... eta atacaba a "los malos" sin mirar mucho las víctimas colaterales... cuando actuaba al azar siempre avisaba (otra cosa es que se marcaran un DANA como en el.hipercor...) así que el 11m y más cuando HB dijo que no.... pero a los terroristojigualdos....
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Sinfonico #1 Sinfonico
3 horas y pico, se lo ha currado Rimenbah
2 K 28
Pertinax #2 Pertinax *
El titular me chirriaba también. No he visto aún el vídeo, pero veo que es de Rimembah y este chaval se lo curra. No es de conspiranoias, así que meneo.
1 K 28
Jakeukalane #10 Jakeukalane
Posponer las elecciones dice que habría sido "lo más sensato". Ni de puta coña.
1 K 19
SeñorMarron #14 SeñorMarron
#12 Pedro Jeta era el que decia que era ETA (con sus minions como los peones negros y demas escoria), yo no me olvido de esa epoca, ni de la TVE de Urdaci, el Canal 9 de esa epoca... El PP en su maxima manipulacion, digna de la Alemania Nazi.
Volviendo al hilo (Gladio), lo que digo es que si estan teledirigidos, sus calculos no salieron como esperaban con los españoles; en EE.UU. hizo virar a los norteamericanos a la guerra con una politica de miedo, de nosotros esperarian una adhesion subita a la guerra como venganza, pero el PP (criminal y estupido a partes iguales) jugo mal la carta para atribuirselo a quien no tenia sentido porque la mentira forma parte de su ADN y no se pueden contener.
1 K 19
#13 luckyy
El asesino de Aznar y toda la cúpula de delicuentes de aquel gobierno sigue sueltos y sin ser juzgados.
Espero que algún día acaben como hussein o gafafi
1 K 17
#4 Marisadoro
¿PedroJetaEresTu?
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SeñorMarron #6 SeñorMarron *
Sigo pensando que esto fue una Operacion Gladio para que el pueblo español cegado por la rabia aceptara la guerra de Irak, sin pruebas pero tampoco dudas. :tinfoil: (aun no le he visto, pero lo hare viendo que es largo)
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Jakeukalane #5 Jakeukalane *
¿Lo de la "caravana de la muerte" que se menciona en los primeros minutos es el atentado fallido que planeaban hace en Chamartín y que fue neutralizado?
cc #6 ¿seguro que no estás reconstruyendo tu memoria? Primero fue la Guerra de Irak y luego el atentado de 2004, no tienen conexión alguna en la dirección que propones, más bien al revés. Pasó lo contrario, la gente votó a salirse de Irak.
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SeñorMarron #9 SeñorMarron
#5 Si, se que antes Ansar nos metio antes en el avispero, con "aceptar la guerra" me refiero a que España en general estaba en contra de la guerra ya en marcha y quiza era la dosis de odio que pensaron que nos haria cambiar de opinion.
1 K 19
SeñorMarron #11 SeñorMarron
#5 Se me paso el tiempo de edicion, te escribo en este, sorry por el flood.
No dudo de la autoria de Al-Qaeda, que conste, pero la cuestion es ¿quien la dirige y establece sus objetivos? Y si celulas independientes pueden hacer estos atentados tan calculados y tecnicos? Sin llamar la atencion, ni accidentes en la manipulacion que los hubieran destapado, a mi me parece que eso no esta al alcance de cualquiera. Si el ISIS dicen que esta teledirigido por el Mossad, su antepasado ni me extrañaria…   » ver todo el comentario
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Jakeukalane #12 Jakeukalane *
#11 tu argumento es válido pero el resultado es totalmente opuesto tanto a los objetivos que mencionas (aceptar la guerra de Irak) como en cuestión de favorecer a Israel. España siempre ha sido el país europeo más próximo a Palestina, pero los mayores prosionistas siempre han sido los políticos de derecha y salir de Irak o tener al PSOE en el gobierno no creo que fuera algo considerado positivamente por los genocidas israelíes.

Aparte, aprovechando el comentario, no sé cómo pueden darle validez a cualquier comentario que haga Pedro J. siendo un intoxicador que no dice la verdad ni para atrás.
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Don_Pixote #3 Don_Pixote
Viéndolo ahora mismo , pero voy a tardar unos días
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menéame