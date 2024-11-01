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11-M: A qué fue Vito Quiles al acto conmemorativo en la estación de El Pozo

11-M: A qué fue Vito Quiles al acto conmemorativo en la estación de El Pozo

Las palabras de comienzo del video son suficientemente esclarecedoras de la intencionalidad mentirosa y provocadora de la presencia de Vito Quiles en el acto conmemorativo del 11-M.
(...) Si conectamos el hecho de que El PP incorpora a Vito Quiles en su cierre de campaña en Aragón con el proceder de la Concejalía de Puente de Vallecas ante este aniversario del 11-M y con la aparición de Vito Quiles en el acto de la tarde en la estación de El Pozo… pues todo cuadra: blanco y en botella.

| etiquetas: vito quiles , manipulación , 11-m , víctimas , eta
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5 comentarios
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fofito #2 fofito
Sin leer el meneo...a agitar el avispero,a revolver la mierda ,a conseguir titulares,a ganarse su galletita dogchow
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EldelaPepi #3 EldelaPepi
A este chico le va a pasar una desgracia un día.
Lo va buscando.
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Lamantua #1 Lamantua
Ese es un puto muertodehambre IRRELEVANTE. Que le dé publicidad su puta madre.
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sotillo #5 sotillo
#1 Este es un peón de la maldad de la derecha
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elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
A intentar pillar cacho con alguna despistada...
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menéame