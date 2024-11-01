11-M: A qué fue Vito Quiles al acto conmemorativo en la estación de El Pozo

Las palabras de comienzo del video son suficientemente esclarecedoras de la intencionalidad mentirosa y provocadora de la presencia de Vito Quiles en el acto conmemorativo del 11-M.

(...) Si conectamos el hecho de que El PP incorpora a Vito Quiles en su cierre de campaña en Aragón con el proceder de la Concejalía de Puente de Vallecas ante este aniversario del 11-M y con la aparición de Vito Quiles en el acto de la tarde en la estación de El Pozo… pues todo cuadra: blanco y en botella.