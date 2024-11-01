edición general
100 años después, Renault está a las puertas de volver a producir maquinaria de guerra: drones militares junto a Turgis Gallard

El proyecto, conocido internamente como Chorus, apunta a un dron militar concebido para misiones de ataque a larga distancia, observación y reconocimiento, con una lógica de uso intensivo y costes contenidos. La base técnica del dron procede de Turgis Gaillard, pero es la DGA quien toma el control del programa al identificar una carencia operativa y encargar a Renault que aporte capacidad de industrialización. Hace unos días, Emmanuel Macron lo resumió así:“Seamos claros, vamos tarde”.

#1 mcfgdbbn3
Cuando los anuncien en vez de poner "Passion for life", pondrán "Passion for death" al final del anuncio. :-P
www.youtube.com/watch?v=B7OFRj1w0A4 #Renault #Passion_for_life
#4 Pivorexico
Bueno esperemos que no vuelvan a producir para los Nazis ,

Que luego el estado la embarga pasando a ser publica, y vuelta a empezar . :-P
#5 Mauro_Nacho
Volver a la producción de armamento es un error y un signo claro de la perdida del mercado del automóvil, es ir hacer negocios con el estado.
#2 cocococo
¿Ruinol?
