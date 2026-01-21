Renault transforma dos de sus fábricas de coches en instalaciones de producción de drones militares [eng]

Esta decisión responde a la petición directa del gobierno francés para ganar soberanía tecnológica y reducir la dependencia de drones estadounidenses (como el MQ-9 Reaper) ante la creciente inestabilidad geopolítica. La producción se concentrará en dos plantas francesas: Le Mans se encargará del ensamblaje del chasis y la estructura de los drones, y Cléon producirá y modificará los motores para estas aeronaves. Renault se ha aliado con la firma de defensa Turgis Gaillard para fabricar el modelo Chorus, inspirada en el concepto del Shahed iraní.
La meta es fabricar hasta 600 unidades al mes, aprovechando la eficiencia de las líneas de montaje de automóviles para reducir costes drásticamente. Se espera que las primeras unidades de prueba se entreguen a mediados de 2026. El acuerdo con la agencia de defensa francesa (DGA) podría alcanzar los 1.000 millones de euros en un plazo de 10 años si el proyecto supera las fases iniciales.
El gigante francés Renault proyecta producir drones militares en Ucrania
( 1 ) Inauguración de Eurosatory (Junio 2022): Macron declaró formalmente que Francia ha entrado en una "economía de guerra", instando a la industria a producir más rápido y a precios más bajos para no depender de terceros.
