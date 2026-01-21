Renault transforma dos de sus fábricas de coches en instalaciones de producción de drones militares [eng]

Esta decisión responde a la petición directa del gobierno francés para ganar soberanía tecnológica y reducir la dependencia de drones estadounidenses (como el MQ-9 Reaper) ante la creciente inestabilidad geopolítica. La producción se concentrará en dos plantas francesas: Le Mans se encargará del ensamblaje del chasis y la estructura de los drones, y Cléon producirá y modificará los motores para estas aeronaves. Renault se ha aliado con la firma de defensa Turgis Gaillard para fabricar el modelo Chorus, inspirada en el concepto del Shahed iraní.