10 motivos para amar a los cerdos [ENG]

1. Los cerdos son superinteligentes y lo recuerdan todo. Son más inteligentes que los perros, algunos primates y que los niños de 3 años de edad. Se ha demostrados que los cerdos sueñan, pueden jugar a videojuegos, pueden emplear herramientas, pueden usar espejos para localizar comida no visible y reconocen su nombre. Los cerdos puede reconocer a humanos y hasta a otros 30 cerdos. 2. Los cerdos son limpios a pesar de lo que la gente cree. Tanto es así que pueden vivir en interiores y nunca defecarán donde comen o duermen. 3. Etc...