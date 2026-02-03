1.500 amperios, 1.500 kW de potencia: BYD ya prepara la "madre de todos los cargadores"

Después de lanzar sus cargadores a 1.000 kW, BYD está ultimando una nueva generación con cifras nunca vistas. Las primeras filtraciones sobre el nuevo sistema de carga ultrarrápida de BYD ya están dando mucho que hablar. Según la información que ha empezado a circular en foros especializados y redes sociales chinas, el fabricante estaría a punto de presentar su segunda generación de cargadores rápidos, una evolución muy ambiciosa que eleva el listón hasta cifras realmente llamativas: 1.500 kW de potencia máxima y 1.500 amperios de corriente.