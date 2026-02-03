edición general
1.500 amperios, 1.500 kW de potencia: BYD ya prepara la "madre de todos los cargadores"

Después de lanzar sus cargadores a 1.000 kW, BYD está ultimando una nueva generación con cifras nunca vistas. Las primeras filtraciones sobre el nuevo sistema de carga ultrarrápida de BYD ya están dando mucho que hablar. Según la información que ha empezado a circular en foros especializados y redes sociales chinas, el fabricante estaría a punto de presentar su segunda generación de cargadores rápidos, una evolución muy ambiciosa que eleva el listón hasta cifras realmente llamativas: 1.500 kW de potencia máxima y 1.500 amperios de corriente.

Espero que lleve algún sistema para evitar el robo de una manguera tan jugosa
Cerquita ya del condensador de fluzo.
Cada uno viene con su propia minicentral nuclear.
#5 Se necesita básicamente la misma cantidad de electricidad para cargar 400 km de autonomía en 1 hora que para cargar 400 km en 5 minutos.

El uso de baterías intermedias permite que se carguen desde la red al ritmo que la red permita y luego cuando llegue el vehículo éste se cargue en segundos para que esas baterías intermedias de la estación vuelvan a cargarse, de nuevo, a la velocidad que la red permita.

Y sí, las baterías intermedias de la estación se pueden cargar desde electricidad de origen nuclear, solar, eólica, etc.
Buah, yo hasta que no se carguen en 20 segundos, de forma inalámbrica desde un satélite y a 0,01€ el KW/h no voy a cambiar mi Citroen Xantia diesel de 1856. Los eléctricos son lavadoras con ruedas y contaminan más que mi coche.
el tipico enchufe para tenerlo en el garaje
