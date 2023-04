Retractado un falso estudio que decía que 278.000 personas murieron por vacunas COVID-19 ·

Publicado hace 1 hora por chisqueiro a maldita.es

En la nota sobre la retracción (donde se explican los motivos por los que el artículo está mal), los editores dicen que la metodología del estudio no era apropiada y que no se aportaban pruebas sobre esas cifras de mortalidad. A su vez, la retracción señala que no se describieron correctamente las limitaciones del estudio.