Hola, soy Marián García, Dra. Farmacia, nutricionista y divulgadora sanitaria. Pregúntame

Me llamo Marián García y soy Dra. en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, grado en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría. Compagino la farmacia con la docencia en la Universidad Isabel I y con mis "escarceos" en radio y televisión haciendo divulgación sanitaria.

Un día me vine arriba y decidí que tenía que derrotar al Dr.Google así que abrí un blog (Boticaria García).El año pasado un jurado muy simpático del Periódico 20 minutos me concedió el Premio al Mejor Blog 2015 y desde entonces escribo y hago vídeos semanalmente para este medio.

Como una cosa lleva a la otra, el verano pasado cumplí un sueño de infancia colaborando en Saber Vivir en TVE1 (cada uno tiene sus manías).Ahora todas las semanas me dejan contar mis cositas en RNE1 (No es un día cualquiera y El Canto del Grillo) y cada quince días en La Aventura del Saber de La 2.

Como hoy en día le publican a cualquiera, yo también he escrito un par de libros: El Paciente Impaciente y el Moco Radiactivo.

