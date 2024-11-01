Un zorro aparece muerto por gripe aviar en Zaragoza

Un zorro hallado muerto en Zaragoza se ha convertido en el primer mamífero infectado por gripe aviar en España durante la oleada actual del virus. El caso no supone un riesgo inmediato para la población, pero sí confirma algo importante, y es que el patógeno está circulando con fuerza entre los animales silvestres este otoño. Así lo ha manifestado a EFE la veterinaria Úrsula Höfle, experta en enfermedades víricas de aves del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, tras los análisis.