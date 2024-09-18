·
4
meneos
3
clics
Zelensky ordena el desarrollo de un plan de apoyo para los aliados de Oriente Próximo afectados por los ataques de Irán (eng).
"Nuestro ejército tiene las capacidades necesarias. Los expertos ucranianos trabajarán in situ, y los equipos ya están negociando esto", dijo Zelensky.
Ucrania
Ucrania
#1
kaos_subversivo
Este hombre vive en los mundos de yupi
4
K
75
#2
aPedirAlMetro
*
#1
Necesita algo de protagonismo
Por cierto que opina Zelensky de la guerra ilegal contra Iran ?
Esa es buena, y la de Rusia es mala ?
Curioso...
8
K
106
#8
Verdaderofalso
*
#2
como la anexion de territorios ilegalmente por parte de Israel
www.rtve.es/noticias/20240918/asamblea-onu-exige-israel-fin-ocupacion-
5
K
78
#13
aPedirAlMetro
*
#8
Ver como Zelesnky defiende al invasor y no al invadido, no hace mas que desligitimar su discurso.
0
K
8
#10
Cantro
#2
en el caso de Ucrania, no le van a decir que no a un regalo.
Si alguien reduce la capacidad iraní de proveer drones con los que atacan a su territorio, lo normal es que aplaudan con las orejas
No, no estoy ni cerca de estar a favor de Trump, o de los Estados Unidos en este y otros asuntos, como el ataque a Venezuela o el recrudecimiento de la presión sobre Cuba
0
K
11
#9
Enésimo_strike
hombre, si hay un país del mundo que sabe cómo lidiar con los drones de ataque en general, y los iraníes en particular, ese país es, sin duda ni discusión posible, Ucrania.
3
K
44
#4
Alakrán_
Por? El ofrece conocimiento y busca financiación.
Llevan 4 años peleándose contra los drones kamikazes iraníes.
3
K
43
#14
aPedirAlMetro
*
#4
Conocimiento al servicio del invasor, no del invadido... curiosa hipocresia, no ?
0
K
8
#3
DotorMaster
*
pero eso que dice contradice su propio relato
2
K
39
#7
Adam22
A todo esto, está Rusia ayudando a Irán? A ver si este apoyo testimonial ucraniano va a ser más de lo que haga Rusia por su aliado. Mandaría cojones.
2
K
30
#15
Don_Pixote
#7
Rusia está deeply concerned pero lo Shahed que sigan rulándo…
0
K
8
#5
Adam22
Ya se por donde va a ir entro dentro del relato imperante en Menéame.
Os acordáis de cuando los putinejos afirmaban que darle armas a Ucrania era escalar el conflicto y que legitimaba a Rusia a tomar acciones contra la UE? Pues me juego un euro a que si Ucrania participa en la agresión a Irán no van a pensar lo mismo.
Por mi parte, me preguntó cuál sería su postura si no estuvieran entre la espada y la pared y de verdad pudieran elegir cómo España. A saber.
2
K
27
#6
pozz
*
Y eso que se abstuvieron en la ultima votacion en la ONU
Buen golpe diplomatico, Rusia e Iran forman parte del mismo eje terrorista
2
K
17
#11
zentropia
mas que protagonismo es un yo te ayudo si tu me ayudas y asi puede seguir matando rusos.
1
K
15
#12
manbobi
Han sacado la bat-señal?
0
K
13
#16
troymclure
Que forma de humillarse tiene este hombre
No le basto con el repaso que le dieron, hace un año en la casa blanca, Trump y Vance???
0
K
8
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
