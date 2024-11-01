edición general
Zelenski asegura que EEUU ha pedido ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Oriente Próximo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este jueves de que ha recibido una petición...

Ripio #2 Ripio
Este lleva unos días que no para de salir.
Necesita casito.

A ver, bufón televisivo de mierda:
no te van a dar nada, porque están vaciando la despensa en Irán.
Y si no hubiese guerra con Irán, tampoco.
azathothruna #4 azathothruna
#2 cuidado, que @suppiluliuma usara todos tus clones para llenarte de negativos.
Los ucranianos son seres de luz
No puede ver escalas de grises
Bombástico #8 Bombástico
#4 Son seres de luz europedos :troll:
johel #7 johel *
#2 Tal cual. Usrael fist first y si quedan migas ya hablamos de cual de sus mascotas se pega por ellas.
Cuando ucrania o rusia hayan perdido la guerra, entonces el conocimiento de los vencidos se adquiere regalado como se hizo en la segunda mundial.
plutanasio #3 plutanasio
La experiencia que tiene Ucrania no la tiene nadie ahora mismo. Hace poco salió que en un ejercicio simulado unos droneros ucranianos hicieron una escabechina contra tropas de la otan que no estaban preparada para los conflictos actuales.
#5 pozz
#3 La experiencia ucraniana combatiendo los drones sahed rusos/iranies vale oro. En la ultima votacion de la ONU esos paises del golfo atacados por Iran se abstuvieron al respecto de Ucrania, es un golpe diplomatico brillante por parte de Zelensky.
#6 Dav3n
#_5 Brillante dice el bot xD xD xD

Brillante si te falta un trozo de cerebro, porque vamos xD
azathothruna #1 azathothruna
La cago zelenski
No se vanagloria de que el "macho alfa del universo" pida ayuda a los ucranianos.
