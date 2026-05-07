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Zelenski acusa a Rusia de rechazar su tregua y Moscú advierte de "represalias" si Kiev ataca los días 8 y 9 de mayo

Zelenski acusa a Rusia de rechazar su tregua y Moscú advierte de "represalias" si Kiev ataca los días 8 y 9 de mayo

Ucrania había propuesto ampliar la tregua anunciada por Putin desde el día 6, pero Rusia no respondió Al menos cuatro personas han muerto en Sumy tras el ataque de un dron a una guardería.

| etiquetas: zelenski , rusia , putin , represalias
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7 comentarios
5 2 7 K -9 actualidad
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike *
#2 no es duplicada, esta es la denuncia de que el alto el fuego de Ucrania no se ha respetado.

Pero vamos, la orden ya está dada, tapemos que Rusia no respeta el alto el fuego
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Ripio #6 Ripio
#4 Yo lo que he leído en el otro envío es básicamente lo mismo.

Si piensas que intento "tapar" algo es que tienes un problema serio.
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Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Hay que tapar que Putin no respeta las treguas mientras exige que se respete una para algo tan frívolo como un desfile militar.
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Duke00 #5 Duke00
#3 No dudes que algunos por aquí se llevarán las manos a la cabeza mañana porque los ucranianos no respetan la tregua :shit:
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ElBeaver #1 ElBeaver
Putin terrorista nazi
5 K 12
#7 pozz
Zelenski deberia lanzar una oleada de 500 o incluso mas de mil drones contra ese desfile militar en Moscu, seria una humillacion apoteosica.
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menéame