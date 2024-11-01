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Putin declara un alto el fuego por el Día de la Victoria y amenaza con un ataque masivo contra Kiev si Ucrania no lo respeta

Putin declara un alto el fuego por el Día de la Victoria y amenaza con un ataque masivo contra Kiev si Ucrania no lo respeta

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció un alto el fuego de dos días en la guerra con Ucrania, previsto para el 8 y 9 de mayo, en coincidencia con las conmemoraciones por la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

| etiquetas: putin , rusia , dia de la victoria?
11 3 1 K 116 actualidad
38 comentarios
11 3 1 K 116 actualidad
Comentarios destacados:          
cosmonauta #1 cosmonauta *
¿Está amenazando con atacar población civil?

¿He leído bien?
7 K 75
Barney_77 #4 Barney_77
#1 Ni que fuera la primera vez que lo ha hecho...
2 K 35
#6 Zamarro
#1 Los dictadores y genocidas suelen hacer eso, si no mira lo que hacen Netanyuyu o Trumpas ... exactamente lo mismo.
3 K 28
#7 DenisseJoel
#1 Esperemos que no, eso le acercaría al nivel de EEUU y de los que le hacen el trabajo sucio a Alemania-BlackRock.
2 K 37
cosmonauta #11 cosmonauta
#9 excusa genocida random #7: Bandera.
4 K 28
rusito #8 rusito
#1 Putin está diciendo que si el ejército del Euromaidan ataca a civiles rusos que asisten al día de la victoria, atacará el centro de Kiev.
7 K 92
cosmonauta #10 cosmonauta *
#8 No, no. Está diciendo que si no se respeta el alto el fuego unilateral, bombardeará población civil en el centro de Kiev, y recomendando a la población civil que se vaya.
5 K 25
rusito #12 rusito
#10 Pues que el régimen de Kiev respete el alto el fuego unilateral. Son 2 días de paz en una guerra absurda. Hay por ahí una youtuber banderista que se le hace la boca agua con arrasar el resto de la URSS mientras se celebra el día de la victoria en Moscú.
3 K 53
cosmonauta #13 cosmonauta
#12 ¿Crees que tus colegas respetan el alto el fuego del 5 y 6?
3 K 19
rusito #17 rusito
#13 No son mis colegas. El régimen de Moscú no es idílico pero es mucho peor el régimen de Kiev, me recuerda y mucho al desgobierno que había en Rusia después de la disolución de la URSS: sus líderes son títeres corruptos de Occidente que se enriquecen mientras sus sicarios secuestran a hombres por las calles pars llevarlos al frente en una guerra absurda (cambia guerra de Chechenia por guerra de Ucrania)
3 K 36
cosmonauta #20 cosmonauta *
#17 excusa genocida random #_2 detected.

A ver cuándo sale la número #_1: la culpa es de occidente.
4 K 25
rusito #22 rusito
#20 Occidente es la culpable de todos nuestros males y que los cementerios ucranianos y rusos estén repletos de tumbas con Banderas.
2 K 27
cosmonauta #23 cosmonauta *
#22 ¡Linea! :hug:
:-D :-D :-D
4 K 53
rusito #25 rusito
#23 No te sientes avergonzado de ser occidental? De haber visto Rambo III y creerte que los talibanes eran luchadores por la libertad? Hollywood te lavó El cerebro. Nos ha pasado a todos. Solo tienes que desprogramarte.
2 K 44
#31 El_dinero_no_es_de_nadie
#25 Los talibanes surgen años después en Afganistán para luchar contra los mujaidines.
Es la guerra civil de Afganistán que es unos años después.
0 K 13
rusito #32 rusito
#31 los muyahidines fueron guerrilleros islámicos que lucharon contra la ocupación soviética (años 80), mientras que los talibanes surgieron en 1994, tras la guerra civil, formados en parte por antiguos muyahidines. Osama Bin Laden fue agente de La CIA y estuvo con ellos.
0 K 9
#16 xuanra2002
#12 Es que no creo que el Banderas fuera muy de celebrar ese día
0 K 7
rusito #21 rusito
#16 Bandera fue preso a un campo de concentración nazi en la zona VIP porque se le ocurrió la idea de declarar una Ucrania fascista independiente y los nazis dijeron que Ucrania formaba parte del III Reich aleman. En realidad, el ultranacionalismo ucraniano casi no luchó contra los nazis, preferiría hacerlo contra el ejército rojo o los polacos
4 K 53
Veelicus #35 Veelicus
#1 Ahora es cuando te das cuenta que con tu comentario estas reconociendo implicitamente que hasta ahora no lo ha hecho e intentas buscar un argumento o comentario gracioso para desviar la atencion
0 K 12
cosmonauta #38 cosmonauta *
#35 Desarrolla la idea. Veo la falacia muy pobre incluso para ser tu.
0 K 14
jm22381 #14 jm22381
Oh, sí, ese ataque masivo que no realiza para ganar la guerra :roll:
1 K 32
Veelicus #28 Veelicus
#14 Lo cierto es que podria ganar la guerra de dos bombazos, pero los rusos no son tan hijos de puta como los Ucronazis que no dudarian en usar nukes si los tuvieran.
2 K 35
Jakeukalane #18 Jakeukalane
Son pro nazis así que no creo que lo respeten.
1 K 31
azathothruna #2 azathothruna
Celebra una victoria pasada, porque no puede mejorar lo de la cagada especial.
(igual no estoy del lado de los natontados)
1 K 25
cosmonauta #3 cosmonauta *
#2 Es que una parte importante de aquella victoria era del pueblo al que hoy está amenazando.

Hoy, el nazi es el.
12 K 80
rusito #9 rusito
#3 El regimen del Euromaidan ha adoptado a Stepan Bandera como padre de la patria ucraniana y todos sabemos que el y sus seguidores colaboraron con los nazis y cometieron limpieza étnica, algo que Putin no hace.
7 K 90
#29 El_dinero_no_es_de_nadie
#9 Stepan Bandera, un nacionalista a quien los nazis metieron en un campo de concentración
2 K 0
rusito #30 rusito
#29 porque hizo una DUI como Puigdemont
0 K 9
#36 pozz
#29 Ese propagandista rusoplanista no se cansa de hacer el ridiculo, el que fue aliado de los nazis, planeo el reparto de todo el este de Europa con los nazis y desfilo junto a los nazis en la Polonia ocupada con la segunda guerra mundial, fue su amada Union Sovietica.
es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Ribbentrop-Mólotov
es.wikipedia.org/wiki/Desfile_militar_alemán-soviético_en_Brest-Lito
Una de las grandes fotos de la verguenza, uniformes sovieticos y nazis saludando el izado de un trapo, tras ese desfile.  media
1 K 20
Veelicus #27 Veelicus
#3 mientes mas que escribes...
Los hijos de los Ucranianos que derrotaron a los nazis estan en el donbas o huyeron a Rusia, los hijos de los Ucranianos que apoyaron a los nazis formaron Azov y reciben tu apoyo
2 K 35
Spirito #34 Spirito
#3 Llamar nazi al gobierno ruso no es que sea exagerado, es que es falso completamente.

Pero, bueno, tú en tu línea yanquineja.
0 K 9
Barney_77 #5 Barney_77
#2 A ver qué tanques o tropas saca...
0 K 11
#33 M.Dick_Tadura
Sensacionalista. Lo del " ataque masivos kiev" es invención de la propaganda europea. Ninguna fuente oficial rusa ha hecho esa manifestación
2 K 16
Veelicus #26 Veelicus
Si no sabes leer... no engañas a nadie :-D :-D :-D
0 K 12
CosmoKramer #15 CosmoKramer
Me da la impresión de que está guerra va a terminar antes que la de Irán... Va a pasar a ser un conflicto congelado
0 K 6
Jakeukalane #19 Jakeukalane
#15 pues para ser congelado cada día va perdiendo territorios Ucrania.
1 K 31
ElBeaver #24 ElBeaver
#19 como por ejemplo?
1 K 14
#37 pascuaI
#24 Este día Pokalyane, en la región de Járkov. Mañana, a saber.
0 K 8

menéame