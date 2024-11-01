El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció un alto el fuego de dos días en la guerra con Ucrania, previsto para el 8 y 9 de mayo, en coincidencia con las conmemoraciones por la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
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¿He leído bien?
A ver cuándo sale la número #_1: la culpa es de occidente.
Es la guerra civil de Afganistán que es unos años después.
(igual no estoy del lado de los natontados)
Hoy, el nazi es el.
es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Ribbentrop-Mólotov
es.wikipedia.org/wiki/Desfile_militar_alemán-soviético_en_Brest-Lito
Una de las grandes fotos de la verguenza, uniformes sovieticos y nazis saludando el izado de un trapo, tras ese desfile.
Los hijos de los Ucranianos que derrotaron a los nazis estan en el donbas o huyeron a Rusia, los hijos de los Ucranianos que apoyaron a los nazis formaron Azov y reciben tu apoyo
Pero, bueno, tú en tu línea yanquineja.