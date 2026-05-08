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Zambia arremete contra EEUU por condicionar ayuda en salud a cambio de minerales críticos

Zambia arremete contra EEUU por condicionar ayuda en salud a cambio de minerales críticos

Zambia acusó a EEUU de condicionar un acuerdo de 2.000 millones de dólares para asistencia sanitaria crucial a tener acceso a los ricos activos minerales de la nación del sur de África, y calificó de “maliciosas” y “poco diplomáticas” las acusaciones de corrupción del embajador estadounidense saliente. Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Zambia, Mulambo Haimbe, dejaron al descubierto tensiones latentes en torno a la estrategia de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump, que está transformando la ayuda...

| etiquetas: zambia , eeuu , negocios , salud
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2 comentarios
6 1 0 K 85 politica
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Eso no es ayuda.
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jormanceles #2 jormanceles
EEUU no da nada sin invasión cultural o territorial a cambio
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