Zambia arremete contra EEUU por condicionar ayuda en salud a cambio de minerales críticos

Zambia acusó a EEUU de condicionar un acuerdo de 2.000 millones de dólares para asistencia sanitaria crucial a tener acceso a los ricos activos minerales de la nación del sur de África, y calificó de “maliciosas” y “poco diplomáticas” las acusaciones de corrupción del embajador estadounidense saliente. Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Zambia, Mulambo Haimbe, dejaron al descubierto tensiones latentes en torno a la estrategia de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump, que está transformando la ayuda...