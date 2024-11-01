Zack Polanski, el nuevo líder de la izquierda británica se dispara ante el hundimiento de los laboristas

(Modo Lectura) Hace unas semanas, Zack Polanski, el líder del Partido Verde en Inglaterra y Gales, contó que el equipo de Zohran Mamdani le ofreció un encuentro en Nueva York. Tuvo que rechazarlo. El alcalde demócrata es el político al que más se le compara en casa, pero el británico no coge un avión desde hace más de una década y no quiere romper lo que para él es una cuestión de principios por ver a la nueva estrella de la izquierda estadounidense.