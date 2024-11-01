edición general
9 meneos
40 clics
Zack Polanski, el nuevo líder de la izquierda británica se dispara ante el hundimiento de los laboristas

Zack Polanski, el nuevo líder de la izquierda británica se dispara ante el hundimiento de los laboristas

(Modo Lectura) Hace unas semanas, Zack Polanski, el líder del Partido Verde en Inglaterra y Gales, contó que el equipo de Zohran Mamdani le ofreció un encuentro en Nueva York. Tuvo que rechazarlo. El alcalde demócrata es el político al que más se le compara en casa, pero el británico no coge un avión desde hace más de una década y no quiere romper lo que para él es una cuestión de principios por ver a la nueva estrella de la izquierda estadounidense.

| etiquetas: zack polansk , laboristas , partido verde , inglaterra , gales
7 2 0 K 89 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 89 actualidad
borteixo #3 borteixo
Un juancar.
1 K 21
#2 omega7767
Si se votara como el gráfico adjunto, Reform UK iba a arrasar debido a como se hacen los repartos de diputados en inglaterra. Hay 543 diputados en Inglaterra, uno por cada zona. En cada zona solo gana un diputado un partido. De estas maneras, el partidos más popular tiende a ganar. Hasta ahora había bipartidismo Conservadores/laboristas. Los liberales ganaban unos poquitos.
Con ese gráfico, los conservadores van a ser arrasados, Reform UK va a arrasar y Laboristas/Verdes/Liberales se pillarán algunas migajas

Me alegro mucho si los Verdes suben.  media
0 K 11
#1 txepel
Pues no puedo más que alegrar…. ¿Qué? ¿El Partido Verde? Oh no.
0 K 11
tul #5 tul *
#1 espera que le pillen por banda los del MI6, en dos patadas lo convierten en otro partido nazisionista como hicieron con los laboristas
0 K 15
cutty #4 cutty
¿Pero verde, verde o verde oliva?. Aunque si le dan cancha los mass media occidentales será del segundo, sin duda.
0 K 9

menéame