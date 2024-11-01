Yolanda Díaz propone extender la democracia en el trabajo como forma de completar la Transición

El Ministerio de Trabajo desarrollará un índice que mida la participación y la propiedad en manos de las personas trabajadoras que determinará el acceso a ayudas o a las contrataciones públicas por parte de las empresas.
Adquirir acciones o participaciones debe producirse por decisión personal no colectiva. Las cooperativas tan de moda en los ochenta se fueron todas al traste debido al exceso de democracia en su toma de decisiones que es lo que propone de nuevo Yolanda . Que lo intente implantar en el ibex35 y ya verás a donde la mandan .