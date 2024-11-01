edición general
Yolanda Díaz propone extender la democracia en el trabajo como forma de completar la Transición

Yolanda Díaz propone extender la democracia en el trabajo como forma de completar la Transición

El Ministerio de Trabajo desarrollará un índice que mida la participación y la propiedad en manos de las personas trabajadoras que determinará el acceso a ayudas o a las contrataciones públicas por parte de las empresas.

freeclimb #1 freeclimb
La comisión propone el acceso a la propiedad entre un 2% y un 10% en el caso de las grandes corporaciones y la creación de un fondo ciudadano que evite la disolución de empresas viables
2 K 42
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo *
vale, Yoli, pero entonces el capital de la empresa va a salir también "democráticamente" del bolsillo de los empleados, verdad? a ver si te enteras de que igualdad es igualdad para todo, no sólo para recoger beneficios sin haber asumido riesgos, en este caso, tu propio capital... cada vez más idioteces! déjalo ya, retírate con algo de dignidad, anda! porque si los empleados no han asumido ningún riesgo ni han puesto capital ni patrimonio para la empresa, van a seguir decidiendo y…   » ver todo el comentario
3 K 29
#9 Juantxi
Que fuma ésta, que luego se conforma con actualizar el SMI sólo un 3,1 %, ¿o se ríe de nosotros?
0 K 12
silvano.jorge #10 silvano.jorge
¿Ya se han convocado elecciones anticipadas y estamos en época de campaña electoral?
0 K 11
#2 j-light
¿cooperativismo? En algunos casos funcionó.
0 K 10
Findeton #3 Findeton
Pfff..
2 K 10
#4 vGeeSiz
asi es seguro que la gente invertirá en España, viendo que le pueden robar entre un 2 y un 10% de la empresa xD
0 K 10
Gadfly #6 Gadfly
La capullada del día de Yoli
0 K 7
manzitor #7 manzitor
#6 En la locomotora de derechas alemana, hay una ley desde hace muchos años que permite la co-gestion de las empresas con la participación de los trabajadores y bonificaciones fiscales para que éstos compren acciones de sus empresas. Por si tu curiosidad te invita a pasar de la capullada de la Yoli al interés por este tema.
3 K 30
elsnons #8 elsnons *
#7 no estoy de acuerdo en que los trabajadores reciban oportunidad de entrar en el capital de la empresa partiendo la decisión desde el consejo ya sea de la empresa o del gobierno de turno.

Adquirir acciones o participaciones debe producirse por decisión personal no colectiva. Las cooperativas tan de moda en los ochenta se fueron todas al traste debido al exceso de democracia en su toma de decisiones que es lo que propone de nuevo Yolanda . Que lo intente implantar en el ibex35 y ya verás a donde la mandan .
2 K 28
manzitor #11 manzitor
#8 Mondragon, por ejemplo.
0 K 11

