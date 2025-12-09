edición general
Yo filtré el correo de González Amador

En 2017, cuando la doctrina del “entorno” se cebó con nueve jóvenes de Altsasu, Baltasar Garzón censuró la “desnaturalización del concepto de terrorismo” usado contra tuiteros, titiriteros, anarquistas e independentistas. A buenas horas. Últimamente hemos visto al ex magistrado denunciando la debilidad de la sentencia contra el Fiscal General del Estado. “No encuentro ninguna prueba condenatoria”.

Quel
#6 Ha sido condenado, por lo que ya se puede afirmar que el FGE cometió el delito.
3 K 19
angelitoMagno
De momento, todas las respuestas a mi comentario son un "que se joda el PSOE"

Quod erat demonstrandum xD xD
0 K 13
ehizabai
#5 Sin duda. Que se joda el psoÉ.
Cuando los GAL, el psoÉ iba de la mano de esos mismo jueces que ahora critican.
Cria ciervos, y te sacarán los ojos.
3 K 43
muerola
#5 evidentemente, te repito pudiendo haber hecho algo no solo no lo hicieron si no que lo jalearon por hablar de lo que dice #9
0 K 11
Torrezzno
#5 vamos a ver, si el PSOE ha usado la justicia a su favor en innumerables ocasiones. Como en el caso de Chavez y Griñan. Sin pasar por alto que la filtración es a su vez lawfare, la sacase el fiscal o el bedel de la fiscalia. Llevan 40 años parasitando el pais junto al PP como para rasgarse las vestiduras cuando reciben de su propia medicina. Que se joda el PSOE, el PP y los demás partidos que los apoyan.
2 K 40
ddomingo
#6 Aquí tienes la sentencia www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL SUPREMO/DOCUMENTOS DE INTERÉS/202

Aquí un extracto:
"El deber de confidencialidad del Fiscal General del Estado —-en términos generales, de cualquier funcionario del Ministerio Fiscal— no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya ha sido objeto de tratamiento público. El que otros medios de comunicación,

2 K 13
aPedirAlMetro
#8 No me cuentes mlongas, te he pedido las pruebas.... y sigo sin verlas.
Porque no las hay
0 K 7
ddomingo
#14 El FGE emitió una nota de prensa revelando información privada de un ciudadano rompiendo su deber reforzado.
0 K 10
manbobi
Al menos, para variar, habla claro del papel del ahora idolatrado Baltasar Garzón
0 K 12
angelitoMagno
Bueno, pues ya se ha cumplido el ciclo de "sentencia contra el PSOE"

Paso 1. Sale una sentencia contra el PSOE (en este caso, contra alguien elegido para su cargo por el PSOE)
Paso 2. Desde la izquierda moderada se critica la sentencia
Paso 3. Desde la izquierda afín a Podemos se dice "cuando se lo hacían a Podemos no decíais nada, ahora os jodéis"
Paso 4. Desde los círculos indepes catalanes se dice "cuando se lo hacían a los catalanes no decíais nada, ahora os jodéis"
Paso 5. Desde la izquierda abertzales se dice "cuando se lo hacían a los vascos no decíais nada, ahora os jodéis"

El paso 4 no lo he visto, pero asumo que ya ha ocurrido.
2 K 9
have_a_nice_day
#1 A mi me la suda lo que le pase al PSOE. Pudieron evitar el lawfare cambiando el sistema de elección del CGPJ y el supremo y no lo hicieron por que jamás le tosen nada a los amos del cotarro. Conmigo que no cuenten, que les defiendan los oligarcas.
4 K 67
muerola
#1 lo que no vas a ver es que el PSOE que ha podido hacer muchas cosas para evitar esto y no ha hecho nada si acaso alentarlo " donde este un buen chuletón al punto" " con iglesias en el gobierno no podría dormir " y un largo etc
Y lo triste es que seguirá sin hace nada
2 K 46
ddomingo
#1 Se te ha olvidado el paso 0. El FGE , cargo puesto por el PSOE, comete un delito de revelación de secretos por el cual el PSOE saca rédito político.
2 K 13
aPedirAlMetro
#4 "El FGE , cargo puesto por el PSOE, comete un delito de revelación de secretos"
Me muestras las pruebas que te permiten hacen esa afirmacion ?
Ah que no existen :roll:
0 K 7
aPedirAlMetro
#6 Ha sido condenado sin pruebas.
Por lo cual ya se puede afirmar que esta sentencia puede ser muchas cosas pero no es Justicia.

Y que quienes defendéis esta aberración sois unos cínicos.
0 K 7
grisgoblin
#1 Es cierto que ahora se le recuerda al PSOE que calló cuando el lawfare se cebaba con otros, pero tampoco es verdad que ellos hayan vivido blindados. Llevan años tragando con un sistema que también los ha triturado.

Ahí está Concepción Espejel: llegó a mantener imputado a un presidente autonómico por una barbacoa, fue apartada de Gürtel por afinidad con el PP… y hoy está en el Constitucional. Ascensos “por méritos”, ya tal.

O el caso ERE: años de titulares, troceado artificial, ningún euro…   » ver todo el comentario
2 K 30

