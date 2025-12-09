Yo filtré el correo de González Amador

En 2017, cuando la doctrina del “entorno” se cebó con nueve jóvenes de Altsasu, Baltasar Garzón censuró la “desnaturalización del concepto de terrorismo” usado contra tuiteros, titiriteros, anarquistas e independentistas. A buenas horas. Últimamente hemos visto al ex magistrado denunciando la debilidad de la sentencia contra el Fiscal General del Estado. “No encuentro ninguna prueba condenatoria”.
| etiquetas: eta , filtraciones , politica , opinion
Quod erat demonstrandum
Cuando los GAL, el psoÉ iba de la mano de esos mismo jueces que ahora critican.
Cria ciervos, y te sacarán los ojos.
Aquí un extracto:
"El deber de confidencialidad del Fiscal General del Estado —-en términos generales, de cualquier funcionario del Ministerio Fiscal— no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya ha sido objeto de tratamiento público. El que otros medios de comunicación,
… » ver todo el comentario
Porque no las hay
Paso 1. Sale una sentencia contra el PSOE (en este caso, contra alguien elegido para su cargo por el PSOE)
Paso 2. Desde la izquierda moderada se critica la sentencia
Paso 3. Desde la izquierda afín a Podemos se dice "cuando se lo hacían a Podemos no decíais nada, ahora os jodéis"
Paso 4. Desde los círculos indepes catalanes se dice "cuando se lo hacían a los catalanes no decíais nada, ahora os jodéis"
Paso 5. Desde la izquierda abertzales se dice "cuando se lo hacían a los vascos no decíais nada, ahora os jodéis"
El paso 4 no lo he visto, pero asumo que ya ha ocurrido.
Y lo triste es que seguirá sin hace nada
Me muestras las pruebas que te permiten hacen esa afirmacion ?
Ah que no existen
Por lo cual ya se puede afirmar que esta sentencia puede ser muchas cosas pero no es Justicia.
Y que quienes defendéis esta aberración sois unos cínicos.
Ahí está Concepción Espejel: llegó a mantener imputado a un presidente autonómico por una barbacoa, fue apartada de Gürtel por afinidad con el PP… y hoy está en el Constitucional. Ascensos “por méritos”, ya tal.
O el caso ERE: años de titulares, troceado artificial, ningún euro… » ver todo el comentario