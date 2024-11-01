Yemen desmantela red de espionaje vinculada a EE. UU. e Israel

El Ministerio del Interior de Yemen ha anunciado este sábado la detención de una red de espionaje vinculada a una sala de operaciones conjunta de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el Mossad israelí y la inteligencia de Arabia Saudí. El comunicado resalta que la sala de operaciones conjunta coordinaba actividades de sabotaje y espionaje contra Yemen, operando desde Arabia Saudí y formando múltiples redes pequeñas, cada una de las cuales actuaba de forma independiente pero conectada con el centro principal enemigo.