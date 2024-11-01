edición general
Yair Lapid, líder de la oposición israelí: "Irán debe poner atención a lo que está pasando en Venezuela"

El líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, advirtió al régimen de Irán hoy, tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, que debería tomar nota de lo que ha ocurrido. «El régimen de Irán debería prestar mucha atención a lo que sucede en Venezuela», dijo Lapid. Irán vive un momento de fuertes protestas en las calles por la delicada situación económica a lo que el régimen ha respondido abriendo fuego contra los manifestantes asesinando al menos a 8 manifestantes.

FueraSionistasdeMeneame #8 FueraSionistasdeMeneame *
Muy de acuerdo, Irán debería atacar Israel y secuestrar el lider del regimen sionazi Benjamin Mileikowsky y llevarlo ante la justicia iraní
Andreham #4 Andreham
Literalmente cualquier país del mundo puede decir que el presidente de X país es un terrorista/dictador, asaltar el país, matar a quien esté por medio "porque defiende a un terrorista/dictador", y secuestrarlo.

La única silver lining es que no todos los países del mundo tienen esas capacidades. Pero, a su vez, eso también da miedo.
Graffin #6 Graffin
#4 y aquí en España tenemos 2 partidos en la oposición llamando dictador a nuestro presidente.
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
Se han venido arriba.
pepel #7 pepel
Yo estaba poniendo atención a lo que está pasando en Gaza.
#3 Barriales
Cuidado con lo que dices, nazi.
Estáis a 10/12 hondonada de hacer el ridículo.
tul #2 tul
con iran ya lo intentaron y fallaron
Dene #9 Dene
Irán, cada día mas convencido de la necesidad de tener nukes para defenderse del terrorismo internacional yanki y sionista
