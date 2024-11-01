Yair Lapid, líder de la oposición israelí: "Irán debe poner atención a lo que está pasando en Venezuela"

El líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, advirtió al régimen de Irán hoy, tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, que debería tomar nota de lo que ha ocurrido. «El régimen de Irán debería prestar mucha atención a lo que sucede en Venezuela», dijo Lapid. Irán vive un momento de fuertes protestas en las calles por la delicada situación económica a lo que el régimen ha respondido abriendo fuego contra los manifestantes asesinando al menos a 8 manifestantes.