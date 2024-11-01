Ya tenemos responsable del apagón de AWS: Amazon despidió a cientos de empleados para susituirlos con IA

El origen del fallo se identificó en el servicio Amazon DynamoDB, una base de datos sin servidor, es decir, el cliente no necesita preocuparse por mantener o escalar la infraestructura física: AWS se encarga automáticamente de la capacidad, las copias de seguridad, la seguridad y el rendimiento del sistema de cada empresa. En una extensa publicación en su web, AWS afirmó que había un error en su software de automatización que provocó una serie de problemas en cadena. La compañía explicó que se debía a "un defecto latente en el sistema automati